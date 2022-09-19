الجانبان يبحثان السبل الكفيلة بإعادة إطلاق برنامج الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه بالاستعانة بمنصة "الحرم السحابي"

العور: ملتزمون بدعم وتمكين دارسي الدكتوراه وتوطيد شراكتنا مع المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد

استقبل سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، تورون جيلسفيك، أمين عام "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد". وجاء ذلك خلال اجتماع ثنائي لمناقشة العلاقة الاستراتيجية بين جامعة حمدان بن محمد الذكية و"المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد"، وبحث السبل الكفيلة بإعادة إطلاق برنامج الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه بالاستعانة بمنظومة "الحرم السحابي"، بحضور كل من البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعاون الدولي؛ وإلينا تاراسوفا، مدير أول للعلاقات الدولية لدى جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع المحاور الحالية والمستقبلية للتعاون الدولي بين الطرفين، مع التركيز على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإعادة إطلاق برنامج الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه بالاستعانة بمنظومة "الحرم السحابي". ويستهدف المشروع دعم وتمكين دارسي الدكتوراه وأبحاثهم في مجالات التعلم الذكي والإلكتروني والمفتوح والتعلم عن بعد، وتسهيل رحلتهم لنيل درجة الدكتوراه. وعبر إتاحة منصة الحرم السحابي لدارسي برنامج الاتحاد الدولي، توفر الجامعة سهولة وصول دارسي الدكتوراه لباقة متنوعة من الخبرات والمعارف، وتوفر لأعضاء البرنامج منصة يعرضون فيها أبحاثهم في مجالات طرق التدريس المبتكرة وتدريب المعلمين، والتعليم الإلكتروني والابتكار، وتصميم التعلم الإلكتروني وغيرها، إلى جانب مناقشة أبحاثهم مع زملائهم وأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأعضاء

في "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد". وبصفتها شريكاً رئيسياً في هذه المبادرة، تساهم الجامعة بتقديم خبراتها في مجال التعلم الذكي لدعم دارسي الدكتوراه، وذلك عبر توفير مصادر تعليمية مميزة، وتنظيم ندوات مخصصة يقودها خبراء الجامعة من عمادة البحث العلمي ودراسات الدكتوراه.

وقال سعادة الدكتور منصور العور: "تأتي شراكتنا مع المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد في إطار حرصنا على مشاركة خبراتنا وتجربتنا في إرساء دعائم التميز الأكاديمي والمعرفي والمهني، وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية التي تشاركنا الرؤية الطموحة لتسريع وتيرة التحول نحو منظومة التعلُّم الذكي القائم على التكنولوجيا والابتكار. ونتطلع لإطلاق برنامج الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه عبر منصة "الحرم السحابي"، بالتعاون مع المجلس."

وأضاف العور: "يسرنا أن نمضي قُدُماً في توظيف منظومة حلول "الحرم السحابي" في سبيل تمكين دارسي الدكتوراه وتعزيز تجربتهم التعليمية، ودعم مشاريع "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد"، ترجمةً لرؤيتنا القائمة على إعادة هندسة التعليم العالي بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة ويستشرف متطلبات المستقبل، وتسهيل وصول الدارسين إلى موارد وأدوات التعليم عالي الجودة. وسنواصل التزامنا بدفع عجلة قطاع التعليم الذكي عالمياً، لا سيما في الوطن العربي، ورفد المتعلمين بالأدوات التي تتيح لهم تحقيق الريادة العلمية والتميز في مُختلف المجالات.

بدورها، قالت تورون جيلسفيك: "يسعدنا التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية في إعادة إطلاق برنامج الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه، ونتوجه بالتقدير للجامعة على دعمها لنا في هذا المسعى. وتمثل هذه الخطوة ثمرة للشراكة بين المجلس والجامعة، وإضافةً نوعية لجهودنا في تمكين دارسي الدكتوراه وتوظيف إمكاناتنا في تعزيز تجربتهم التعليمية."

كما يعدّ "المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد" الرابطة العالمية الأقدم في مجال التعليم المفتوح والمرن والتعليم عن بعد، بتاريخ عريق في تعزيز الوصول إلى تعليم عالي الجودة شامل وبتكلفة معقولة. وهو أحد شركاء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والشريك الاستراتيجي للإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا الصادر عن الجامعة، والذي يستهدف توحيد جهود الجامعات المفتوحة والرقمية، ومؤسسات التعليم العالي، وغيرها من مؤسسات ضمان الجودة عالمياً.

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