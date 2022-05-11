الإمارات العربية المتحدة: قام سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدولة الإمارات، والسيدة مانكاني، مؤسِّسة "فورتس للتربية" Fortes Education، بافتتاح فرع حضانات جميرا الدولية رسمياً في مجمّع غُروب بمنطقة المردف.

وهذه الحضانة القائمة على مفهوم تقدّمي في التربية الحديثة، هي الفرع الخامس من سلسلة رياض الأطفال الحائزة على جوائز والمنتشرة في جميع أنحاء دبي في مناطق الروضة، والصفا، ووسط مدينة دبي، وأبراج بحيرات الجميرا، وهي جزء من مجموعة فورتس للتربية التي تقدّم تعليماً متميّزاً لمرحلة سنوات الطفولة الأولى منذ عام 1981.

تمّ تصميم حضانة حضانة جميرا الدولية في مجمّع غُروب من قبل فريق التعليم بالحضانة ومهندسين معماريين مشهورين عالمياً، وهي توفّر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات تجربة تعليمية لا مثيل لها. إذ يعتبر مفهوم "نهج التعلّم" Learning Podالجديد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويضع الحضانة في طليعة التعليم المبكّر من خلال تغيير طريقة تعلّم الأطفال.

وقام سعادة الدكتور عبد الله الكرم بقصّ شريط افتتاح الحضانة في حفل استقبال تخلّلته جولة إرشادية في بيئات التعلّم الفريدة والتي تتكوّن من 7 مجالات للتطوير وفقاُ لمنهج التعليم المبكّر البريطاني. علماً أن "نهج التعلّم" Learning Pod الفريد الذي تتبعه حضانات جميرا الدولية يحفّز الأطفال ويسمح لهم بالاستكشاف بطريقة تجهّزهم للمستقبل. وقد تمّ تعزيز مساحات التعلّم بالتركيز على الرفاه، لا سيما ضمن مفهوم "نهج الرفاه" Wellbeing Pod، والمفاهيم الاستكشافية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات.

وقال سعادته في كلمة ألقاها بمناسبة الافتتاح: "مجموعة فورتس للتربية لديها تركيز قوي على الرفاه وتقود الطريق من خلال البدء من مرحلة الحضانة لتشكيل نشء جديد أكثر سعادة ونجاحاً. فثمّة الكثير من الحيوية والأسلوب في هذه الحضانة التي تمنح كلّ طفل الفرصة لأن يصبح من الأفراد الناجحين الذين تتجذّر فيهم القيم العليا خلال نشأتهم."

وأضاف قائلاً: "إن مراكز الطفولة المبكّرة هي إضافات قيّمة لكلّ منطقة في دبي. فهي لا تساعد الأطفال على تنمية حبّهم للتعلّم فحسب، بل وتجمع أيضاً العائلات معاً لبناء مجتمعات أكثر ترابطاً. وحضانات جميرا الدولية لديها تاريخ طويل من التعليم القائم على رفاه الأطفال في دبي، ونحن نرحّب بكم ونهنّئكم على أحدث فرع لكم في غُروب، ونتطلّع إلى افتتاح عشرة فروع أخرى."

من جهتها، قالت السيدة كاترينا مانكاني، العضو المنتدب لحضانات جميرا الدولية، ورئيسة قسم التعليم الإيجابي لدى مجموعة فورتس للتربية: "في السنوات الأربعين الماضية، تغيّر الكثير في دبي. إذ نما عدد سكانها من أقلّ من نصف مليون إلى ما يقرب من أربعة ملايين، وأصبحت المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم بفضل الرؤية الطموح لسموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مدينة دبي. ونحن في حضانات جميرا الدولية في تطوّر مستمرّ، ولا نتوقّف قطّ عن التعلّم والابتكار، وهذا الفرع إنما هو شهادة لنا بذلك."

وأضافت السيدة مانكاني: "ثلاث عبارات تلخّص نهج حضانات جميرا الدولية. أولاً، نحن نجسّد روح الطموح الذي تتميّز به دبي. وثانياً، نحن عائلة من الأشخاص الموثوق بهم، وتتجلّى روح عائلتنا في نهجنا من المنزل وإلى المنزل. وثالثاً وأخيراً، الحبّ. فنحن نحبّ ما نقوم به، وهو الحبّ الذي يملأ حضاناتنا ويجعلها تنبض بالحياة."

والعائلات المهتمّة بمعرفة المزيد حول هذه الحضانة ذات التفكير التقدّمي والعصري وشروط القبول فيها، يمكنهم حجز جولة في الحضانة عن طريق التواصل مع حضانات جميرا الدولية JINS على الرقم 042828290 أو التقديم عبر الرابط التالي:https://applynow.jinspire.com/

حضانات جميرا الدولية لديها أربعة فروع جديدة تمّ افتتاحها في سبتمبر 2022 في فيلانوفا، وابن بطوطة، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة الجميرا، حيث يقدّم فرعا جميرا بيتش ريزيدنس والنخلة تعليماً مبتكراً وتقدمياً للأطفال من سنّ 0 إلى 6 سنوات.

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حول حضانات جميرا الدوليةAbout Jumeirah International Nurseries

تقدّم حضانات جميرا الدولية JINS نهجاً يركّز على الطفل في التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة مع مراعاة الرفاه في جوهره. ويعتمد منهجنا على إطار المرحلة التأسيسية البريطانية للسنوات المبكرة (EYFS) ويتم إثرائه بثقافة "التعليم الإيجابي" لضمان الرفاه والشخصية والتطوّر الشامل لكلّ طفل. وبصفتها شركة رائدة في هذا المجال، فازت حضانات جميرا الدولية JINS بالعديد من الجوائز في مجال رعاية الأطفال والتعليم المبكّر في دبي، بما في ذلك جائزة "حضانة العام" لعام 2016 من Edarabia وكذلك جائزة Mother، Baby and Child لعام 2018.

حول فورتس للتربية Fortes Education

فورتس للتربية Fortes Education هي مؤسّسة تعليمية رائدة تتخصّص في بناء وتشغيل وإدارة المدارس ورياض الأطفال المتميّزة منذ أكثر من عقدين، وقد دأبت على تقديم تعليم على مستوى عالمي لآلاف الطلاب في الإمارات العربية المتحدة.

تضمّ فورتس للتربية Fortes Education مدرستي "صن مارك" Sunmarke و"ريجنت إنترنناشونال" Regent International، وكلاهما حاصلة على تصنيف "ممتاز" من قبل هيئة التفتيش البريطانية لما وراء البحار، و "جيد جداً" مع ميزات بارزة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدولة الإمارات. بالإضافة إلى حضانات جميرا الدولية، إحدى العلامات الرائدة في مجال رياض الأطفال في دبي.

وتتمثّل رؤية فورتس للتربية Fortes Education في أن تكون من مجموعات المدارس وخدمات التعليم المبكّر الرائدة في المنطقة من خلال بناء مدارس مميّزة فعلاً تلهم الطلاب وتمكّنهم وتنوّرهم وتثري المجتمعات التي نحن جزء منها.

يُرجى زيارة: www.forteseducation.com و www.jinspire.com