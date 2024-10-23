دبي: أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل" اليوم عن بدء مرحلة تطوير التشريعات والبيئة التنظيمية والابتكارية بمجالي الوظائف الموسمية والتكنولوجيا العقارية، ضمن "ساندبوكس دبي" التي تشكل منصة مركزية مبتكرة لدراسة التشريعات واللوائح التنظيمية في دبي وتحسين جاهزيتها المستقبل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يسهم بدعم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في أنظمة العمل وتبني الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

وتندرج "ساندبوكس دبي" التي اعتمد إطلاقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً ضمن مشاريع أجندة دبي الاقتصادية (D33) والتي تهدف لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

الوظائف الموسمية

وسيتم العمل من خلال "ساندبوكس دبي" على تحليل الواقع الحالي لأنظمة العمل الموسمية والمرنة، ودراسة التشريعات والأطر التنظيمية المعنية بها في عدد من القطاعات الحيوية، بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل بدبي وتعزيز ريادته وجاهزيته للمستقبل.

التكنولوجيا العقارية

وفي مجال تطوير التكنولوجيا العقارية، ستتم دراسة التشريعات والأطر التنظيمية اللازمة لتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية الواعدة، والاستفادة من الحلول المبتكرة بما يسهم بتعزيز كفاءة واستدامة قطاع العقارات بدبي.

مرونة التشريعات

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أهمية دور "ساندبوكس دبي" في إشراك جميع الجهات المهنية من القطاعين الحكومي والخاص في آليات تطوير التشريعات وتسريع التحديث التنظيمي في مختلف القطاعات المهمة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لدعم تبني التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة ونماذج العمل الناشئة وتعزيز مرونة الاقتصاد وأسواق العمل في دبي لتكون في طليعة الابتكار العالمي في تبني أحدث الممارسات وتقنيات المستقبل.

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