فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة أفضل عضو مقاصة عامة للعام خلال حفل توزيع جوائز ملتقى السوق المالية السعودية يوم 13 فبراير 2023 في الرياض. وذلك تقديراً لأداء البنك المتميز لتقديم خدمات المقاصة والتسوية للمؤسسات المالية في المملكة.

وتسلم الجائزة السيد توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في بنك ساب، خلال حفل توزيع الجوائز المقام على هامش ملتقى السوق المالية السعودية في نسخته الثانية، والذي نظمته مجموعة تداول السعودية، بحضور نخبة من صناع القرار ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الاستثمارية العالمية ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي.

وقد حصل بنك ساب على هذه الجائزة تقديراً لأدائه المتميز ، بتحقيق أفضل سجل وأداء في مجال المقاصة والتسوية خلال عام 2022، بناءً على البنود والمعايير المحددة ، وبتقييم لجنة مستقلة تجمع نخبة من المتخصصين لدى جمعية المحللين الماليين المعتمدين في المملكة وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة علق السيد توني كريبس قائلاً: "فخورون بالحصول على هذه الجائزة القيمة التي تعكس مدى تميزنا في تقديم خدمات المقاصة والتسوية، لتضاف إلى سجل البنك الحافل، وتبرهن على مسيرة البنك ودوره الريادي في تطوير ونمو السوق المالية السعودية بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030".

من جهته قال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب: "باعتبارنا عضو مقاصة عام لدى شركة مقاصة الأوراق المالية، فإننا ملتزمون بدورنا كشريك فاعل نحو تحقيق تطلعات المملكة والإسهام في تنمية وتطوير الأسواق المالية، كما يسعدنا أن نكمل مسيرتنا في دعم المؤسسات المالية وتقديم الحلول النوعية، في ظل التقدم الحقيقي في تنوع ونضج قدرات الأسواق المالية في المملكة".

ومن الجدير بالذكر، أن البنك السعودي البريطاني (ساب) انضم لعضوية شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) كعضو مقاصة عام في شهر يوليو 2020، للقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية. وقد تم تأسيس "مقاصة" بهدف تطوير خدمات المقاصة وتعزيز الشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتحسين إدارة المخاطر وتطوير البنية التحتية للسوق والقطاع المالي.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي