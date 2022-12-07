أبرم البنك السعودي البريطاني (ساب) اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتنفيذ برنامج الضمانات الذي يقدمه الصندوق لتوفير الحلول التمويلية الساعية لتحفيز نمو القطاعات الصناعية ودفع مسيرة النهضة الصناعية الوطنية من خلال تمكين مؤسسات القطاع الخاص وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتوسعية.

جاء ذلك على هامش الحفل السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي لتمكين القطاع الخاص، برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر الخريف. وقع الاتفاقية كلاً من الدكتور إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي للصندوق، و الأستاذ ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في (ساب).

وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى بنك ساب تقديم الحلول التمويلية لعملاء الصندوق، وتمكينهم من توفير الاحتياجات اللازمة لإنشاء المشاريع الاقتصادية وتشغيلها وتوسعتها، وذلك مقابل وثائق الضمانات لصالح المستفيدين من منتجات وخدمات الصندوق بعد استيفاء كافة المتطلبات ومطابقة الأنظمة والشروط اللازمة.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ ياسر البراك قائلاً: "نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، والقائمة على مبدأ العمل التكاملي لتقديم المبادرات والبرامج النوعية الكفيلة بنمو وتطوير النهضة الصناعية بالمملكة. وإننا عازمون بالفعل على مواصلة مسيرتنا وممارسة دورنا نحو تمكين المؤسسات والشركات، وتحفيز المشاريع الاستثمارية والتنموية في مختلف المجالات، والإسهام بفاعلية أكبر نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل أن هذه الاتفاقية مع بنك "ساب" تخدم أهداف وتطلعات الصناعيين، عبر تقديم مثل هذه البرامج وإتاحتها لهم، معبراً عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية ومتطلعاً لأن تكون ذات أثر إيجابي على النهضة الصناعية السعودية.

ومن الجدير بالذكر، أن البنك السعودي البريطاني (ساب) تجمعه علاقة تعاون مشترك مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ساهمت في تقديم مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي ينفذها الصندوق بهدف دفع عجلة نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز أثره الإيجابي في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي