أعلنت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية". وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم "زين السعودية" بتقديم برامج التدريب والتطوير للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير فرص وظيفية لهم. كما ستمنح المسجلين في منصة الوزارة عروض خاصة وحصرية تلبي متطلباتهم.

وتهدف "زين السعودية" من هذا التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم ودورهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك انطلاقا من استراتيجيتها للقيم المؤسسية للشركة والمرتكزة على دعم التنوع والشمولية وتحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع من خلال تقديم فرص متكافئة للجميع. كما تتواءم جهود "زين السعودية" في هذا المجال مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين الخدمات الاجتماعية، ولا سيما لذوي الإعاقة عبر تدريبهم وتطويرهم وتمكين اندماجهم في سوق العمل.

وتعليقا على هذه الاتفاقية علقت نائبة الرئيس التنفيذية للموارد البشرية الأستاذة لولوه بنت سعد النويصر: "يتخطى دورنا في زين السعودية تطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية إلى تمكين الإبداع والابتكار للطاقات الوطنية الشابة على مستوى المملكة ككل. وهذا ينبع من إيماننا بأن لكل فرد قدراته وطاقاته الخاصة، وواجبنا كقادة سعوديين العمل على تنميتها واستثمارها بالشكل الملائم وذلك بالتوازي مع استراتيجيتنا لدعم التنوع والشمولية في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، حيث أطلقنا مبادراتنا في هذا المجال منذ العام 2018 وبدأناها مع مبادرة We Able. وسنستمر في زين السعودية العمل على استقطاب الطاقات الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتطويرهم ومدهم بالمهارات العلمية والمهنية اللازمة لتقديم مسار مهني لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع كفاءاتهم. ليس هذا وحسب، فنحن لا نحتكر هذه المواهب، بل نعمل على صقلها ومن ثم إطلاقها ليكون لها دورا فاعلا في تنمية المجتمع".

ومن جهته وكيل الوزارة المساعد للتأهيل والتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد بن حمد الحديثي: "حريصون على أن ينال ذوي الإعاقة فرصهم للتطور والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن خلال تعاوننا مع القطاع الخاص، نحقق تكاملاً مثالياً في هذا المجال ".

وتجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية" تتعاون مع العديد من الجهات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في هذا المجال، وكان أخرها شراكتها مع هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة في مبادرة السبت البنفسجي والتي تهدف إلى تقديم عروض خاصة وحصرية لهم.

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