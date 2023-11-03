أبوظبي، ترأس معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل وفداً إلى عدد من المدن الأوروبيـة والهادفـة إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البلدي والتخطيط الحضري والعمراني والتنمية المستدامة في كل من مدينة امستردام، كوبنهاجن، هلسنكي، وفيينا.

جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة والتعرف على خطط التطوير العمراني وأحدث حلول النقل المستدام من خلال لقاءات واجتماعات مع الجهات الحكوميـة والقطاع الخاص.

اجتمع الوفـد مع المسؤوليـن في بلدية امستردام للاطلاع على أهم الخطط والتوجهات المتعلقـة بالمدن الذكيــة والتنقل المستدام، كما انضم الوفد إلى الجولـة الميدانيـة في مدينـة كوبنهاجـن والمنظمـة من قبل هيئـة الطفولة المبكرة، حيث استمع خلالها لشرح حول منهجيات التخطيط العمراني وأثره في جودة المعيشـة.

وشهدت الزيارة لقاءاً جمع معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل مع المسؤوليـن في بلديـة هلسنكي بفنلندا، بالإضافـة إلى زيارة المسؤوليـن في فيينا بجمهورية النمسا التي تعد من المدن الرائدة في أنســنة المدن من خلال تطوير أنظمة النقل والبنية التحتية المستدامة.

وعلى هامش الزيارة قال معالي محمد الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: تسعى قيادتنا الرشيدة في تحقيق التنميـة المستدامـة في كافــة المجالات، الأمر الذي جعل أبوظبي نموذجًا رائدًا في مجال المدن الذكية، حيث احتلت المركز الأول كأذكى مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب مؤشر IMD للمدن الذكيــة.

وأضاف معاليــه: "نسعى من خلال هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في مجال البنية التحتيــة، حيث تعتمد الدائرة في تطلعاتها وأهدافها على أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف، وذلك من أجل الحفاظ على التميز في تقديم الخدمات، وضمان الازدهار للأجيال القادمة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة البلديات والنقل:

تم إنشاء دائرة البلديات والنقل بموجب القانون رقم 30 لعام 2019، وتتمثل أولوياتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المستلهمة من إرث ورؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تبني التقدم على أساس علمي، ووضع الخطط الاستراتيجية في متابعة التنمية بما يتماشى مع احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية والمجتمعات.

تجسد الدائرة قيم الحوكمة الرشيدة، مدفوعة باحتياجات المجتمع الذي تعمل لأجله، وتعمل بشغف لتحقيق أهدافها. وتركز الدائرة على إيجاد أكثر الوسائل فعالية في توفير الخدمات البلدية الأساسية مع اعتماد أعلى المعايير العالمية والتقنيات الحديثة لضمات سرعة التجاوب في بلديات الإمارة الثلاث، وتدعم الدائرة المكانة الريادية لأبوظبي عالمياً كحكومة رائدة في التخطيط الحضري وإدارة قطاع النقل القائمين على الابتكار، وذلك كجزء من جهود حكومة أبوظبي والتزامها بالعمل المستمر والحفاظ على أعلى المعايير لصالح جميع المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وباعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم النمو والتطور العمراني والبنية التحتية، وقطاع النقل في إمارة أبوظبي، تقوم الدائرة بتوجيه وتنظيم ومراقبة كافة الأنشطة في هذه القطاعات. كما تعمل من منطلق خبرتها على تطوير العمل في قطاع البلديات والإشراف عليها وإدارتها لتوفير خدمات شاملة بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والسياحة. كما تضمن الدائرة أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري للإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في الإمارات، بهدف تمكين موقع العاصمة كنقطة مركزية عالمية تصل شبكات النقل البري، والبحري، والجوي بين الشرق والغرب.

تعتمد الدائرة في تطلعاتها وأهدافها على أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف، وذلك من أجل الحفاظ على التميز في تقديم الخدمات، وضمان الازدهار للأجيال القادمة، بما يسمح لكل من يعيش في أبوظبي بالوصول إلى إمكاناتهم الكاملة والمشاركة في بناء المستقبل.