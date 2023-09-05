رأس الخيمة: استقبلت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) سعادة جاريث جونسون، عضو البرلمان البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس وزراء بريطانيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء زيارته لمقر الهيئة مؤخراً برفقة سعادة إدوارد هوبارت، سفير بريطانيا لدى الدولة ووفد رفيع المستوى يضم عدد من كبار المسؤولين العاملين في السفارة البريطانية في الدولة. ورمت الزيارة إلى استعراض العلاقات التجارية المتبادلة بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة وبحث سبل التعاون والدعم المستقبلي للشركات البريطانية التي تتطلع إلى توسعة نطاق أعمالها في المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها راكز وأهم المجالات والقطاعات التي تستهدفها بالإضافة إلى تسليط الضوء على حلول تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين ومناقشة خطط التنمية المستقبلية التي تتبعها إمارة رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "أُرحب بزيارة المبعوث التجاري البريطاني والوفد المرافق له والتي تمثل علامة فارقة في مسيرة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات والتي تمتد لعقود." وأفاد جلاد أن راكز تعد موطناً لعدد كبير من الشركات البريطانية العاملة في بيئة أعمالها المحفزة على الازدهار والاستدامة مدعومة بنهجها القائم على خدمة العلاء وتقديم حلول أعمال مبتكرة لتمكين المستثمرين من العمل بأريحية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية النامية. وأضاف: "نؤكد حرصنا على استكشاف المزيد من سبل التعاون المستقبلي مع المستثمرين البريطانيين بإتاحة فرص هائلة للاستثمار والأعمال في الإمارة."

يضم مجتمع أعمال راكز أكثر من 1500 شركة بريطانية من بين أكثر من 5000 شركة بريطانية تعمل في الدولة، وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة مثل الخدمات والتجارة والتعليم والتصنيع والتجارة الإلكترونية والإعلام وغيرها.

وتشمل قائمة الشركات البريطانية البارزة والعاملة لدى راكز شركة سبيشال كومبوسايت العالمية والمتخصصة في تصنيع معدات التدريب على الطيران. بالإضافة إلى شركة بولار مانيوفاكتشرينج المتخصصة في تزويد ألياف الكربون وحلول المنتجات المركبة. وأيضاً شاي أحمد العالمية والرائدة في مجال مزج وتعبئة الشاي، وشركة إيه تو سي سيرفيسيز العاملة في توريد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المجددة وذات الجودة العالية على مستوى العالم.

وأبدى الوفد اهتماماً بمعاهد التعليم العالي في إمارة رأس الخيمة والتي تضم أربعة فروع لجامعات بريطانية في منطقة راكز الأكاديمية وهي جامعة ستيرلنغ وجامعة بولتون وجامعة غرب لندن وجامعة باث سبا.

تضم الإمارات 100 ألف بريطاني مقيم على أرضها وتستقبل الدولة ملايين الزوار سنوياً، مما يتيح للشركات بما في ذلك المسجلة في راكز فرصة التعرف على ثقافات متنوعة واستهداف شريحة عالمية من العملاء الراغبين بالاستفادة من العروض المبتكرة والخدمات والمنتجات المتوفرة في السوق.

تُعد المملكة المتحدة أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت صادراتها إلى المملكة المتحدة حوالي 2.34 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة العام الماضي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.