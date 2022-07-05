زاند يحصل على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ويبدأ بخدمة أوائل عملائه

أعلن زاند، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، عن حصوله على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية كبنك تجاري باسم "زاند بنك ش.م.ع.".

وفي أعقاب نجاحه بالحصول على رخصة العمل المصرفي، أصبح زاند بنكاً تجارياً مرخصاً ومنظماً في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: "يسعدنا نجاح زاند بتحقيق إنجاز جديد، إذ بات اليوم مرخصاً ومعتمداً لمزاولة الأعمال المصرفية في دولة الإمارات. ويجسد هذا الإعلان اليوم مثالاً متميزاً عن الرؤية السباقة لدولة الإمارات وحرصها المطلق على إرساء دعائم قوانين تنظيمية طموحة لدفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا المالية".

وأضاف سعادته: "عقب حصولنا على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية، نتطلع قدماً لإطلاق خدماتنا المصرفية المبتكرة ووضع بصمة جلية ترسخ إرث دولة الإمارات الحافل بالابتكار ودفع عجلة نموها الاقتصادي".

بقيادة نخبة من أبرز رواد وخبراء القطاعين المصرفي والتكنولوجي وبدعم مجموعة قوية من المساهمين، يعمل زاند حاليا على تفعيل شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الإقليمية والدولية، لتزويد عملائه من الشركات بتجربة مصرفية مدعومة بمزايا الأمان والشفافية والسهولة. وفي الوقت ذاته، يعمل زاند على تشغيل كافة الأنظمة والقنوات تحضيراً لإطلاق الخدمات المصرفية الشخصية.

من جانبه، قال أوليفييه كريسبين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لزاند: "حصلنا على رخصتنا المصرفية في 30 يونيو، واحتفلنا باستقبال أوائل عملائنا من الشركات."

"نعمل على تقديم الخدمات المصرفية للشركات تديريجياً. ونتطلع قدماً للكشف عن كامل عروضنا وخدماتنا المبتكرة وتوسيع نطاقها لتغطي القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات."

وتشمل خدمات زاند للشركات مجموعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز التجربة الرقمية للخدمات المصرفية للشركات. وتبدأ بإجراءات سلسة وآليات سريعة لفتح الحساب، وصولاً إلى عمليات الموافقة الرقمية التلقائية على القروض، سيتيح زاند لعملائه من الشركات السيطرة المطلقة على معاملاتهم المصرفية.

يذكر أن هذا الإنجاز جاء بعد الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة زاند. يمكنكم الاطلاع على كافة المستجدات حول إطلاق الخدمات المصرفية الشخصية لبنك زاند عبر موقعه الإلكتروني www.zand.ae.

#بياناتحكومية

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حول زاند

حاصل على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، زاند هو أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات. وبالإضافة إلى الخدمات المصرفية المبتكرة، يهدف زاند لأن يكون مسرعاً اقتصادياً رقمياً ومنصة لتأسيس جيل أوسع من الخدمات الرقمية في المنطقة. ويهدف من خلال عروضه الرقمية بالكامل، إلى تبسيط وتسريع التجربة المصرفية للعملاء، وتوفير الأدوات الرقمية والمالية اللازمة التي تسمح لهم بالتحكم الكامل في شؤونهم المالية. ويتميز زاند بتركيزه على المجتمعات والنظم البيئية للشركات والأفراد، بما يمكنه من تقديم منتجات وخدمات فريدة من نوعها وغـير متوفرة من خلال الشكل التقليدي للخدمات المصرفية. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة www.zand.ae أو متابعتنا على.LinkedIn

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ميساء زيدان

رئيسة قسم تكنولوجيا التسويق والاتصالات، زاند

البريد الإلكتروني: mayssaa.zeidan@zand.ae

هاتف: 9371 555 54 971