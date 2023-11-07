دبي : تتويجاً لجهودها في الابتكار والتطوير كرمت مؤسسة "ذا أوبن جروب " العالمية جمارك دبي بمنحها جائزة التميز في الابتكار عن فئة التصميم المؤسسي لمشروع التجارة الالكترونية عبر الحدود، مؤكدة خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد افتراضياً أن جمارك دبي تُعد مثالاً يحتذى به على مستوى السلطات الجمركية في العالم.

وتختص مؤسسة "ذا أوبن جروب" العالمية، ومقرها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، في قيادة وتطوير المعايير والشهادات التقنية، وتضم أكثر من 900 عضوية لموردي ومستخدمي تقنية المعلومات، والأكاديميين والمستشارين في شتى المجالات ومن مختلف أنحاء العالم.

وشارك في حفل التتويج مجموعة من قادة التصميم المؤسسي ورواد الابتكار والتميز من مختلف أنحاء العالم، حيث تم عرض الممارسات والتطبيقات في مجال التصميم المؤسسي، وتقنية المعلومات، والابتكار والتميز، واستراتيجيات التحول الرقمي، وإدارة المخاطر، وسلسلة التوريد العالمية، وأمن المعلومات، وغيرها، وكذلك أبرز المبادرات الابتكارية التي تساهم في بناء اقتصاد معرفي يعزز التنمية الاقتصادية العالمية.

ويهدف مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود الذي أطلقته جمارك دبي ، إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية ، وفق "استراتيجية دبي الإلكترونية" وتشجيع الشركات و المستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية ، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية ، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل.

وأعرب سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي، مؤكداً خلال استقباله فريق عمل الجائزة وتسلمه الجائزة بحضور عتيق المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي و جمعة الغيث مستشار المدير العام والدكتور حسام جمعه محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات وفريق عمل الجائزة، أن جمارك دبي رائدة عالمياً في ابتكار وتطوير خدمات ذكية تدفع نحو تسهيل العمليات وتنعكس إيجاباً على زيادة التجارة الخارجية لدبي ، حيث تضع الدائرة تعزيز الابتكار في مقدمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتعزيز سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة إليهم حيث بلغت نسبة سعادة العملاء عن خدمات جمارك دبي الذكية 98% ويعد ذلك تتويجاً للاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتقدمة و الذكاء الاصطناعي وتحفيز وتشجيع الابتكار الرقمي.

من جانبه قال الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي :"تعكس الشهادات و الجوائز الممنوحة من المؤسسات العالمية في الابتكار نجاح جمارك دبي عالمياً في ابتكار خدمات تقود التحولات المستقبلية في القطاع التجاري ، مشيراً إلى أن إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي تعمل على استشراف المستقبل من خلال تحفيز الابتكار وبلورة مبادرات ومشاريع مستقبلية ومبتكرة تخدم العمل الجمركي على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال تسريع وقت انجاز المعاملات وخفض التكاليف ، وزيادة الكفاءة التشغيلية لمواجهة التحديات، وتعزيز قدرة الدائرة على التطوير والتحسين المستمر، والتميز في بيئة رشيقة متسارعة التغيير ن مشيراً إلى أن هذا الفوز يأتي ليكمل سلسلة من الانجازات والنجاحات المرتبطة بتحقيق أهداف جمارك دبي وسعيها في تبوأ المراكز القيادية على المستوى العالمي.

الجدير بالذكر أن جمارك دبي قد حصلت على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي بفوزها عن مبادرة المنسق الذكية والتي تم تطويرها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لتوفر للمتعاملين قناة جديدة تمكنهم من الحصول على الرمز المنسق للبضائع وتزويدهم بمعلومات جمركية عنها مثل الوصف ونسبة الرسوم الجمركية وحالة المنع والقيد، في ثواني وذلك من خلال إرفاق صورة السلعة أو بياناتها عبر التطبيق الذكي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

