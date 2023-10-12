

المبادرة ذات أهداف قائمة على العلم، ولديها القدرة على خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 35٪ بحلول عام 2050 تم إطلاقها في منتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في سويسرا

جنيف، سويسرا (12 أكتوبر 2023) - كشفت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، عن مبادرة عالمية طموحة للحفاظ على البيئة البحرية والعمل المناخي في منتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي انعقد في جنيف.

تتضمن مبادرة "تنمية المحيطات" أهداف قائمة على العلم عبر خمسة قطاعات رئيسية للمحيطات: الحفاظ على البيئة البحرية، والطاقة المتجددة في المحيطات، والشحن البحري، والأغذية البحرية، والسياحة الساحلية. وسيؤدي تحقيق هذه الأهداف إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنسبة تصل إلى 35 بالمائة بحلول عام 2050.

نتيجة للجهود المشتركة لشراكة مراكش للعمل المناخي العالمي، والتي تم تطويرها بدعم من رواد الأمم المتحدة لتغير المناخ، تحدد مبادرة "تنمية المحيطات" خمس نقاط تحول ينبغي الوصول إليها بحلول عام 2030 من أجل إيجاد محيط صحي ومنتج بحلول عام 2050، وتشمل هذه الجهود:

استثمار ما لا يقل عن 72 مليار دولار أمريكي لحماية واستعادة والحفاظ على ما لا يقل عن 30 في المائة من المحيطات؛

توليد ما لا يقل عن 380 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية، وتوفير التمويل الميسر لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية؛

تحسين مهارات 450 ألف بحار، وإنشاء موانئ تتكيف مع المناخ، وتحقيق نسبة 5 في المائة من الوقود الخالي من الانبعاثات في مجال النقل البحري؛

توفير ما لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا لدعم النظم الغذائية المائية القادرة على الصمود لضمان إمدادات غذائية مستدامة وآمنة لثلاثة مليارات شخص؛

السياحة الساحلية المستدامة.

وقالت المبارك، التي تشغل أيضا منصب رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، "تأتي هذه المبادرة في وقت نعلم فيه أن الطبيعة يمكن أن تساعدنا في حمايتنا من آثار تغير المناخ. "في الامتداد الشاسع لمحيطاتنا تكمن الإمكانية لعالم أكثر إشراقاً وأكثر مرونة وغنىً بالطبيعة. اليوم، في منتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ لطبيعة، يشرفني أن أقدم مبادرة "تنمية المحيطات" - كخطة متوافقة مع العلم، والتي ستشهد تقارب خمس قطاعات محورية لتحقيق خفض أكثر من ثلث الانبعاثات، والتي نحن بجاجة إليها بشكل كبير. دعونا نعمل معاً ونتحد في هدف واحد لحماية كوكبنا".

وأضافت المبارك: " إن بقاءنا على قيد الحياة، بدءًا من خبزنا اليومي ومياهنا وحتى الحماية من الظواهر الجوية القاسية، يعتمد على النظم البيئية الصحية للمحيطات التي تزودنا بالهواء الذي نتنفسه. إن قدرة الكوكب على دعمنا، وضمان رفاهتنا، تعتمد بشكل حاسم على محيطاتنا".

ستكون مبادرة "تنمية المحيطات" بمثابة البوصلة، للجهات الفاعلة غير الحكومية وللحكومات، حيث تهدف هذه المبادرة لإثراء نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم نحو أهداف اتفاق باريس وضمان تمييز أهمية الحلول المناخية القائمة على المحيطات وإدراجها في مخرجات المناقشات وعملية المفاوضات الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28.

#بياناتحكومية

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نبذة عن رزان المبارك

انتُخبت سعادة رزان خليفة المبارك رئيساً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في سبتمبر 2021 لتصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة الاتحاد على مدار تاريخه الممتد لنحو 75 عاماً، وأول رئيس للاتحاد على الاطلاق من غرب آسيا؛ كما أنها تتولى دور "رائدة الأمم المتحدة للمناخ" ضمن الفريق القيادي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) والمزمع إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وعلى مدار أكثر من 20 عاماً لعبت رزان المبارك دوراً حيوياً في توجيه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة مع قيادة لجهود حماية البيئة وتعزيز الحفاظ على الأنواع والعمل المناخي في غرب آسيا والعالم.

وتقديرًا لخبرتها المتنوعة في قيادة أكبر هيئة تنظيمية بيئية في الشرق الأوسط، وإدارة منظمة خيرية دولية تدعم مشاريع الحفاظ على الأنواع في جميع أنحاء العالم، ومنظمة غير حكومية تركز على مشاركة المواطنين، اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018 من بين أفضل 100 شخصية شابة من القيادات العالمية التي تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية.