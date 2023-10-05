أبوظبي: أكدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على الحاجة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير المدن القادرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وذلك ضمن كلمتها العامة الافتتاحية لـ "منتدى المرونة العالمي" الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNDRR) ومركز المرونة في دبي ومبادرة مدن مرنة MCR2030، والتي ألقتها إلى جانب مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

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