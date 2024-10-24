رأس الخيمة: وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع بريد الإمارات، المشغل البريدي الرسمي في دولة الإمارات، والذراع البريدية لسفن إكس "7X" والتي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال لكل من متعاملي راكز وبريد الإمارات، وذلك من خلال تقديم حلول متكاملة ومزايا جديدة تلائم احتياجات المتعاملين. ووقّع على مذكرة التفاهم كلّ من محمد الظهوري رئيس قطاع التطوير لدى راكز وأيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات.

ومن خلال هذا التعاون، سيستفيد عملاء راكز من الخدمات اللوجستية التي تقدمها بريد الإمارات، بما في ذلك الخدمة الجديدة "Business In A Box" والتي تهدف إلى تبسيط الأعباء الإدارية على الشركات. كما سيتم إطلاق برنامج مكافآت قريباً يشمل حوالي 280 شريكاً من العاملين في قطاع التجزئة بدولة الإمارات. وبالمثل، سيحظى عملاء بريد الإمارات بإمكانية الوصول المبسط إلى حلول تأسيس الأعمال من راكز والمصممة لتلبية الاحتياجات الخاصّة بكل متعامل.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن تعاوننا مع بريد الإمارات يُعد خطوة استباقية ورؤية مستقبلية نحو تعزيز الخدمات المقدمة في راكز. من خلال توحيد مواردنا، نهدف إلى تبسيط العمليات التجارية لعملائنا، مع الحرص على تحسين تجربتهم بشكل فعّال، وضمان حصولهم على أفضل مستويات الكفاءة التشغيلية والدعم اللوجستي هنا في رأس الخيمة."

ومن جانبه قال أيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات: "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع راكز والتي أكدت التزامنا بتوفير خدمات متكاملة وتجربة متميزة لمتعاملينا، بالإضافة إلى حرصنا على تعزيز أطر التعاون مع شركاء استراتيجيين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز الخدمات المقدمة للمتعاملين. ونجد في هذه الخطوة انعكاساً حقيقياً لخططنا الهادفة إلى إعادة تعريف تجربة المتعاملين في مراكز البريد وتوسيع قائمة الخدمات المتوفرة فيها لخدمة المجتمع بالصورة الأمثل، وذلك حرصاً منا على مواكبة التطور السريع على صعيد احتياجات المتعاملين والمتطلبات اللوجستية والخدمية للشركات."

وتؤكد مذكرة التفاهم بين راكز وبريد الإمارات على التزام الطرفين بتطوير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتسهّل عملياتهم التجارية، والتي تشكل خطوة هامّة في إطار تعزيز الشراكات المحلية وتقديم حلول متكاملة تدعم استمرارية نمو الأعمال في إمارة رأس الخيمة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن بريد الإمارات:

يُعد بريد الإمارات المزوّد الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات والذراع البريدية لسفن إكس "7X"، يُقدّم حلول البريد والشحن الموثوقة للأفراد والشركات، مدعوماً بشبكة واسعة من مراكز الخدمة في كافة أنحاء الدولة، ما يعكس التزام البريد الراسخ بتحقيق أعلى معايير الخدمة لجميع متعامليه.

- انتهى -

#بياناتحكومية