رأس الخيمة: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة نقاشية بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المختصة بحماية ائتمان الصادرات والتابعة لحكومة الإمارات الاتحادية. وتم خلال الندوة مناقشة الحلول المبتكرة لائتمان الصادرات وتعريف الشركات العاملة لدى مجتمع راكز والعاملة في مجال التصدير باستراتيجيات هامة تساعدهم على دخول الأسواق الدولية بنجاح وتوسيع آفاق أعمالهم فيها.

وساهمت الندوة في تثقيف الحضور حول العديد من الموضوعات ذات الصلة بدءاً من الآليات وتحفيز الطموحات العالمية ووصولاً إلى كيفية حماية الصادرات من المجهول. كما تم تسليط الضوء على أهمية حلول تأمين ائتمان الصادرات وكيفية تمهيد الطريق أمام الشركات لبحث وسائل جديدة في نطاق التجارة الدولية. وعلاوةً ذلك استعرض مجموعة من الخبراء من الاتحاد لائتمان الصادرات في الندوة أحدث الحلول المصممة لتحسين ائتمان الصادرات وخدمات الحماية من التخلف عن سداد الرسوم.

وتطرق عبدالله الحوسني، رئيس الأعمال التجارية والتوزيع في الاتحاد لائتمان الصادرات والمتحدث الرئيسي في الندوة وفريقه إلى التحديات الراهنة بدايةً من عدم القدرة على التنبؤ بظروف السوق والاضطرابات الجيوسياسية ووصولاً إلى المعوقات التي تفرضها التغيرات التي طرأت على سلسلة الإمدادات وكذلك التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا. وكان الموضوع الرئيسي والذي تكررت مناقشته هو أهمية حماية التدفقات النقدية للشركات والذي يُعد أحد الأصول القوية ويمثل ضرورة لضمان استقرار الأعمال وتعزيز نموها.

ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تتمثل مهمتنا في راكز بصفتها مركز جذب للأعمال المزدهرة في تزويد أعضاء مجتمعنا بالمعلومات والموارد اللازمة التي يحتاجونها للتميّز في البيئة الاقتصادية العالمية التي تشهد تطوراً سريعاً في الوقت الراهن. كما تعمل جهودنا المشتركة مع الاتحاد لائتمان الصادرات على إثبات مدى التزامنا بدعم المُصدرين وروّاد الأعمال في بيئة عمل راكز ودعمهم في مسيرتة توسيع أعمالهم عالمياً."

#بياناتحكومية

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.