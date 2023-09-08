رأس الخيمة: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على النحو الذي يرسخ التزام كلا البلدين بالتميّز في مجال الأعمال، حيث مثّل راكز في توقيع مذكرة التفاهم أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في راكز وعن منظمة التجارة الاقتصادية الهندية الدكتور أسيف إقبال، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية.

ويسلط هذا التعاون الضوء على العديد من الأهداف التي تشمل استضافة بعثات تجارية وتنظيم ملتقيات استثمارية لتعريف الشركات الهندية بالخدمات التي تقدمها راكز ولتزويدهم بمنصة يمكن من خلالها التواصل مع الشركاء والمستثمرين المستقبليين في دولة الإمارات. كما تنص الاتفاقية على تقديم خدمات أعمال قابلة للتخصيص للشركات الهندية يتم تصميمها لتلبية تطلعاتهم بتوسعة نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل راكز على تمهيد الطريق أمام الشركات الهندية الراغبة بممارسة عملياتها في الدولة لدخول الأسواق المحلية من خلال مساعدتها في التعامل مع المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة. ومن البنود الرئيسية الأخرى التي تنص عليها مذكرة التفاهم إتاحة فرص التواصل للشركات الهندية مع الشركات الأخرى لتمكينهم من التفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن راكز سواء المحليين أو الدوليين.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تلعب علاقاتنا مع الشركات الهندية المختلفة دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والتي شهدت نمواً كبيراً على أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لعام 2022. كما تمثل مذكرة التفاهم هذه مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية بالإضافة إلى تعاوننا الأخير مع غرفة الأغذية والزراعة الهندية لتعزيز التجارة الزراعية الثنائية التزامنا بتقوية العلاقات التجارية الدولية وتعزيز سبل التجارة مع الأسواق الرئيسية مثل الهند."

ومن جهته قال الدكتور أسيف إقبال، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية: "تعمل راكز في إطار مثالي مبني على تسهيل السياسات وجعلها ملائمة للأعمال، وتُعد مركزاً مثالياً للشركات النامية والعاملة في مختلف المجالات وتسعى دائماً إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. سررنا بقصص نجاح العديد من الشركات الهندية في راكز والتي شهدت نمواً وتوسعاً هائلاً يلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء."

تحتضن راكز في الوقت الراهن مجتمع أعمال يضم ما يقارب 5000 شركة هندية ويشمل عدداً من الأسماء البارزة مثل شركة ناتوريل التابعة لشركة دابر الهند العالمية والعاملة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركة فابكون اندستريال سيرفيسس المتخصصة في تصنيع حاويات الضغط وشركة أشوك ليلاند المصنعة لمحركات السيارات وقطع غيار السيارات دولياً وشركة رويال جلف اندستريز الرائدة في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية وشركة الأمير فود اندستريز العالمية والمتخصصة في تصنيع وتصدير التوابل وشركة إيس كرينز آند انجنيرينغ المتخصصة في تصنيع المخازن والمستودعات المصنوعة من الحديد الصلب وغيرها من كبريات الشركات والمصانع الهندية.

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.