رأس الخيمة: اتخذت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) خطوة رائدة نحو توسعة آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من خلال توقيعها لمذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين، حيث مثّل راكز في توقيع الاتفاقية ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي ومثّل الجمعية المحامي هاجاي إدري، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المصنعين الإسرائيليين.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "من الضروري أن نمضي قدماً نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن طريق العلاقات الاقتصادية المتبادلة. ونأمل أن يكون لتعاوننا مع جمعية المصنعين الإسرائيليين دوراً في خلق فرص جديدة لتمكين الشركات الصناعية البارزة في كِلا البلدين من توسعة نطاق وجودهم الإقليمي."

ومن جهته قال إدري: "تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة تجاه توفير فرص تعاون لأعضاء جمعيتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاملين في القطاع الصناعي. وتمثل راكز شريك استراتيجي بالغ الأهمية بسماحها للصناعات الإسرائيلية بالتوسع في الأسواق الأخرى مع استمرار هذه الشركات بممارسة نشاطها الصناعي في مقرها بإسرائيل على النحو الذي يعود بالنفع على كِلا المنظمتين وأعضائهم وكذلك أعمالهم."

وستتعاون راكز وجمعية المصنعين الإسرائليين بموجب هذه الاتفاقية على خلق فرص استثمارية وتوسعة نطاق عمليات الشركات الصناعية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز الأنشطة الصناعية ودعم مجتمعات الأعمال في كِلا البلدين من أجل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة. كما نصت الاتفاقية على استضافة المنظمتين وفود من رجال الأعمال وتنظيمهما فعاليات تواصل للشركات تتضمن ندوات وورش عمل لإبقاء الصناعيين على اطلاع دائم بآخر المستجدات وتزويدهم بفرص التواصل.

تُعد جمعية المصنعين الاسرائيليين منظمة جامعة يبلغ عمرها قرن من الزمن، وهي مخصصة للصناعيين العاملين في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا المتقدمة والمنسوجات والأزياء والكيماويات والأدوية والبيئة والمواد الغذائية والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والمنتجات الاستهلاكية في إسرائيل. تدعم المنظمة في الوقت الراهن 1800 عضو يحمل على عاتقه مسؤولية أكثر من 90% من إجمالي الناتج الصناعي في إسرائيل.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن جمعية المصنعين الاسرائيليين

تُعد جمعية المصنعين الاسرائيليين منظمة جامعة للصناعيين الإسرائيليين لما يزيد عن قرن من الزمن. وتضم في الوقت الراهن أعضاء يفوق عددهم 1800 عضو مسؤول عن 90٪ من إجمالي ناتج القطاع الصناعي في إسرائيل. ويعمل هؤلاء الأعضاء في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا الفائقة والمواد الغذائية والأزياء. كما يعمل لديهم ما يبلغ 400 ألف موظف.

وتلعب جمعية المصنعين الاسرائيليين دورا مهماً في التأثير على القرارات التي تتخدها الحكومة على كافة المستويات بما في ذلك القرارات التي تؤثر على بيئة الاقتصاد الشامل. كما تعمل الجمعية عن كثب مع القادة المحليين والعالميين لتشكل جسر تواصل بين الصناعة الإسرائيلية والأنظمة الاقتصادية الدولية.

وتمثل جمعية المصنعين الاسرائيليين أصحاب الأعمال في مفاوضاتهم مع الاتحاد العام لنقابات العمّال الإسرائيلية (هستدروت) والحكومة بهدف تحسين بيئة الأعمال وتطوير الصناعة الإسرائيلية. وتشارك الجمعية أيضاً في تشكيل علاقات العمل وخلق قنوات اتصال فعّالة. علاوةً على استضافتها ملتقيات ولجان تناقش القضايا المشتركة بين مختلف المنظمات والإدارات.