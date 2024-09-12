رأس الخيمة: اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مهمة أعمال مكثفة في الصين بنجاح، حيث شاركت في الدورة الـ24 لمعرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة والذي يعد أحد أكبر معارض الاستثمار والتجارة في الصين. ألقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة كلمة رئيسية أثناء الحفل الافتتاحي لهذا الحدث الرائد، كما شهد سموه توقيع عدة اتفاقيات كان لها الأثر البالغ في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

وتضمنت المهمة سلسلة من فعاليات التواصل بين الشركات من مختلف المدن الصينية الكبرى بهدف تعزيز العلاقات التجارية القائمة وتأسيس شراكات جديدة. وكان من أبرز أحداث هذه المهمة استعراض راكز لأهم مزايا تأسيس الأعمال والفرص الاستثمارية ضمن جناح "استثمر في رأس الخيمة"، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية البارزة في الإمارة مثل غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وجزيرة المرجان وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية ورأس الخيمة العقارية وموانئ رأس الخيمة وراك بنك بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأبرز جناح "استثمر في رأس الخيمة" الموقع الاستراتيجي للإمارة كمركز إقليمي للأعمال ودعى الشركات الصينية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في رأس الخيمة. ومثلت الجهات المشاركة مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والنقل والتنمية الاقتصادية وخدمات الأعمال والسياحة والضيافة والتكنولوجيا والابتكار، مما يعكس النظام البيئي المتنوع والداعم للأعمال في رأس الخيمة.

ومن أبرز إنجازات المهمة إبرام مذكرات تفاهم استراتيجية شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين مقاطعة لونغهوا التابعة لمحافظة شينزين والتي مثلها لان تاو، عضو اللجنة الدائمة لهيئة الحزب الشيوعي الصيني في المقاطعة وعضو المكتب الحكومي للجنة المقاطعة ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز. ونصت الاتفاقية على تسهيل التجارة والتعاون الاستثماري وبحث الفرص المشتركة في مختلف القطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم الثانية مع شركة تي إتش آي الرائدة في مجال البناء والتي مثلها مايكل جون لين، شريك في شركة إس سي كابيتال بارتنرز ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، والتي تهدف لاستكشاف فرص التعاون المشترك في عدد من المشاريع الكبرى التي تنوعت بين المرافق الصناعية والمؤسسات التعليمية مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز البنية التحتية والمشهد الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة.

وأكد جلّاد أن مشاركة راكز في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة وإبرام مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع كبار الشركاء الصينيين تعكس نهج الهيئة الاستباقي في تعزيز العلاقات الدولية المستدامة، وتتماشى هذه الشراكات مع توجه راكز والتزامها بتعزيز المشهد الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة والإسهام في النمو الصناعي المتنوع والتنمية التجارية الشاملة.

تتماشى استراتيجيات إمارة رأس الخيمة الاقتصادية بشكل متقارب مع مبادرة الحزام والطريق، حيث تركز على تطوير الترابط العالمي وتوثيق العلاقات الثنائية. ويسهم هذا التقارب الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الإمارة كحلقة وصل استراتيجية ضمن نطاق مبادرة الحزام والطريق والتي تشكل جسراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتسهيل الوصول إلى الأسواق المزدهرة في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. ومع التقدم المستمر للمبادرة، تتزايد جاذبية دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص للشركات الصينية التي تبحث عن الاستقرار والموقع الاستراتيجي وفرص النمو.

وإدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصينية في تنويع القاعدة الصناعية لإمارة رأس الخيمة، تواصل راكز العمل على تعزيز التواصل مع رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي وسائل الإعلام الصينيين من خلال عقد اجتماعات استراتيجية وتنظيم حملات ترويجية. وأثمرت هذه الجهود عن استقطراب أكثر من 250 شركة صينية في قطاعات مثل إعادة التدوير والإضاءة من نوعية إل إي دي والهندسة والتعبئة والتغليف والتي بدورها تسهم في نمو المنطقة بشكل ملحوظ. وفي خطوة لتعزيز هذه العلاقات، وقعت راكز مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة شاندونغ للأخشاب ومنتجاتها بقيمة 360 مليون دولار أمريكي لتأسيس مشروع مجمع "زونغ إيه شاندونغ إندستريال بارك" والممتد على مساحة مليون متر مربع، والمتوقع أن يستقطب 60 شركة صينية وخلق أكثر من 3500 فرصة عمل في الأعوام الخمس المقبلة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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