رأس الخيمة: نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة نقاشية حول تطوير استراتيجيات المبيعات تحت عنوان "نماذج المبيعات المستخدمة لتعزيز النمو"، حيث جذبت الفعالية والتي تم تنظيمها في مركز كومباس للأعمال العديد من المهنيين في مجال المبيعات وأصحاب الشركات العاملين ضمن مجتمع أعمال راكز والراغبين بتطوير استراتيجيات المبيعات ودفع شركاتهم نحو النمو.

ركزت الجلسة على تقديم فهم معمق لدورة إدارة المبيعات، مما مكّن المشاركين من اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة دورة المبيعات بفعالية من البداية إلى النهاية. كما هدفت الجلسة إلى تحسين أداء المبيعات من خلال تقديم نصائح عملية تسهم في تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم بشكل أكثر دقة واحترافية. وإلى جانب التغطية الشاملة لدورات المبيعات، تضمن الحدث أيضًا أمثلة عملية على عمليات المبيعات التحويلية والقيادة الفعالة في المجال ذاته.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نحرص في راكز على تزويد رواد الأعمال لدينا بأحدث استراتيجيات إدارة وتنفيذ المبيعات من أجل تحقيق التميّز في السوق الديناميكية الحالية ولتمكينهم من التكيّف بشكل فعّال مع التحديات المستجدة التي تواجه الأعمال." أكد جلاّد أن هذه المبادرة تجسد التزام راكز بتطوير كفاءات وقدرات عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتهم على تحقيق نمو أكبر، والمساهمة بشكل فعّال في دعم اقتصاد إمارة رأس الخيمة.

ومثلت الندوة كذلك منصة تواصل للحضور، حيث زودتهم بالمعلومات اللازمة لتحويل توجهاتهم التي تتعلق بالعمل في مجال المبيعات وصقل مهاراتهم الجديدة من أجل تعزيز نمو أعمالهم.

ومن جهته، قال عبد الله دجاني، وكيل مبيعات في شركة ذا وان والذي كان أحد المشاركين في الندوة: "في سوق مليء بالمنافسة، يكون الرد السريع على العملاء المحتملين مهماً للغاية - حيث أنه ليس من مصلحتنا إبقاء المتعاملين بالانتظار لفترة طويلة نظراً لقدرتهم على التواصل مع وكلاء آخرين أثناء هذا الوقت. منحتنا الندوة رؤى واضحة في هذا الشأن، حيث عرضت سيناريوهات واقعية للتعامل مع عدم اتخاذ المتعاملين لقرارات صحيحة في مجال المبيعات وعدم تهيئة الظروف المناسبة لإرشادهم بصورة أفضل نحو اتخاذ القرارات ومن النادر اكتساب مثل هذه الرؤى العملية التي يمكن تطبيقها على الفور بحسب خبرتي كاستشاري في مجال العقارات".

وقالت جورجينا كيلي، مؤسس شركة راك أنتربرنورز: "يُعد نقل صورة واضحة وجذابة وسريعة عن أعمال شركتنا لمختلف الفئات المستهدفة من أكبر التحديات التي تواجهنا في مجال المبيعات. الدروس المستفادة من هذه الجلسة كانت لا تقدر بثمن - معرفة العميل بشكل عميق، وفهم المنتجات بشكل شامل، وإدراك أن الأعمال تدور بشكل أساسي حول بناء العلاقات وليس مجرد إتمام الصفقات." وأضافت كيلي، معلقة على بيئة العمل في مركز كومباس للأعمال: "إن بيئة العمل هنا تلعب دوراً بارزاً في إثراء مثل هذه الفعاليات من خلال تحفيز المشاركة الفعالة وتنوّع وجهات النظر، وهو ما يجعلني أحرص على المشاركة فيها مجددًا."

شدد ركي فورموسو من شركة إمباور ون للأبحاث على أهمية استهداف الفئات الديموغرافية بشكل فعال، قائلاً: "إن استهداف الأسواق المتخصصة، خصوصاً الأجيال الشابة مثل جيل الألفية وجيل زد، يتطلب فهماً عميقاً وارتباطاً وثيقاً بهذه الفئات. البرنامج اليوم قدم رؤية واضحة حول كيفية الوصول إلى هذه الشرائح بشكل مؤثر، مما يعزز أهمية تبني استراتيجيات تسويقية مخصصة."

واصل راكز التزامها بتعزيز نمو الشركات الناشئة بالإضافة إلى الصغيرة والمتوسطة بتوفير التدريب العملي وفرص التواصل. وتعمل راكز من خلال هذه الفعاليات على ضمان إبقاء مجتمع أعمالها على اطلاع دائم بآخر مستجدات السوق التي تشهد تنافسية عالية.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 23 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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