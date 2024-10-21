رأس الخيمة: تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار العالمي، وذلك بعد نجاح جولتها الترويجية التي استمرت أسبوعاً في كندا. استهدفت المبادرة الشركات الكندية، حيث تم استعراض مجموعة واسعة من فرص الاستثمار والمزايا الاستراتيجية التي تجعل من رأس الخيمة بوابة مثالية لتوسيع لتتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عقدت راكز العديد من الاجتماعات الثنائية مع الشركات الكندية التي تسعى للاستفادة من بيئة الأعمال ذات الكفاءة من حيث التكلفة والضرائب المنخفضة في رأس الخيمة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الناشئة. ومع تصنيف الإمارات كواحدة من الوجهات الرائدة للصادرات الكندية في المنطقة خلال عام 2023، تمحورت هذه الاجتماعات حول كيفية تمكين الشركات الكندية من تأسيس وجود استراتيجي في رأس الخيمة، ما يمنحها قاعدة قوية لتوسيع عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة ومتنامية.

ومن أبرز محطات الجولة الترويجية كان الحدث الحصري الذي نظمته راكز بالتعاون مع المؤسسة الكندية الهندية في تورونتو، حيث أتاح للشركات الكندية فرصة الحصول على رؤى قيمة حول مجموعة واسعة من فرص الاستثمار والمزايا التنافسية التي تقدمها رأس الخيمة. كما تضمنت الفعالية جلسة نقاشية وعشاء عمل بغرض التواصل مثلت منصة مثالية للشركات الكندية لبحث وسائل تأسيس كيان لدى إمارة رأس الخيمة يساعدهم على الوصول للأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال تشيراج شاه، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الهندية الكندية: "أتاحت الفعالية فرصة فريدة من نوعها لمساعدتنا على بحث طرق تعاون واستثمار جديدة وتوسيع آفاق العلاقات المتبادلة بين كندا والهند وإمارة رأس الخيمة، حيث تتميّز الشركات الهندية الكندية باعتراف عالمي على ابتكاراتها وريادتها في الأعمال وانفتاحها على العالم مما يجعل هذه الجولة الترويجية منصة مثالية للتبادل المشترك والشراكة الثنائية".

ومن جهته، علّق رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، على نجاح الجولة قائلاً: "لقد كانت استجابة الشركات الكندية للغاية. ومع تجاوز حجم التجارة الثنائية بين كندا والإمارات حاجز الملياري دولار أمريكي، يتزايد الزخم لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في رأس الخيمة. كجزء محوري من الاقتصاد الإماراتي المزدهر، تشكل رأس الخيمة بوابة استراتيجية للشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة. هدفنا هو تعزيز الروابط الاقتصادية بين كندا والإمارات من خلال تسهيل الاستثمارات التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين. نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم للشركات الكندية لتأسيس وتطوير أعمالها بنجاح في المنطقة الاقتصادية الديناميكية في رأس الخيمة."

يلعب نجاح جولة راكز الترويجية دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كندا وإمارة رأس الخيمة في ظل اتخاذ أكثر من 700 شركة كندية مزدهرة من راكز مقراً لعملياتها. وساهمت بيئة العمل الملائمة والموقع الاستراتيجي والتزام راكز بدعمها للشركات الكندية في توسعة رقعة عملياتها لتتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع استمرار الاهتمام العالمي في النمو، ترسخ راكز مكانتها كوجهة محفزة للابتكار ونمو الأعمال والتعاون الدولي.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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