رأس الخيمة: نظّمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ورشة عمل بالتعاون مع شركائها الحكوميين الاستراتيجيين مثل وزارة الدفاع والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بوزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واستهدفت الورشة عملاء راكز العاملين في قطاع الدفاع، حيث تم تزويدهم بالمعلومات اللازمة وإبقائهم على اطلاع بآخر المستجدات ذات الصلة بأعمالهم في هذا القطاع الاستراتيجي.

وحضر الورشة سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والعميد يعقوب يوسف الحمادي مدير مديرية التراخيص وأمن الصناعات الدفاعية وعدد من المسؤولين من الجهات الأخرى.

يحتل قطاع الدفاع مكانة خاصة وبالغة الأهمية نظراً لمساهمته في تنمية المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهد هذا القطاع ازدهاراً ونجاحاً ملحوظين على مر السنوات. كما أصبح القطاع الوجه المقابل للابتكار والمرونة والالتزام الراسخ بأمن الدولة. وعليه، عملت راكز على تكريس جهودها لتعزيز نمو أعمال عملائها العاملين في هذا القطاع بشكل مستدام نظراً لأهمية الدور الذي يلعبونه فيه.

وتم أثناء ورشة العمل تزويد العملاء وأصحاب المصلحة بمعلومات شاملة حول مختلف جوانب قطاع الدفاع تراوحت بين الترخيص والمتطلبات التنظيمية بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بإجراءات التصدير واستيراد وتوريد المنتجات والمعدات العسكرية. كما هدفت راكز إلى خلق بيئة ملائمة ومحفزة على التطوير المتواصل لقطاع الدفاع من خلال تسهيل عملية تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى مثل مكتب الأسلحة والمواد الخطرة ودائرة جمارك رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة، أعرب رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز عن التزام الهيئة الراسخ بدعم الشركات العاملة في جميع القطاعات.كما شدد على أهمية الورشة في تعزيز الدعم الذي يحصل عليه العملاء العاملين في قطاع الدفاع والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جلاّد: "نلتزم في راكز بتعزيز نظام بيئي يحفز على الابتكار والنمو والازدهار، ويلعب تعاوننا مع الجهات الحكومية الوزارية والاتحادية والمحلية دوراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف. كما نحرص على تزويد عملائنا بالمعلومات والخبرات والموارد المناسبة لتمكينهم من النجاح في مجالهم والمساهمة في نمو الدولة."

يشهد العالم تغيرات متسارعة تتطلب ضرورة الجمع بين المعرفة والتعاون ليُكوّنا حجر أساس التنمية. وعليه، تُثبت مبادرات راكز مثل ورشة العمل هذه مدى تفانيها في تزويد الشركات بأدوات تساعدها على التحضير المسبق للمستقبل على الوجه الذي يرسخ ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار الدفاعي.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.