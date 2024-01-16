رأس الخيمة: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة توعوية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومكتب العمل في إمارة رأس الخيمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تزويد المشاركين بنظرة شاملة ومعلومات هامة حول قوانين الإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أتاحت هذه الندوة للحضور المشاركين الفرصة للتواصل مع الخبراء العاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب القوانين.

وتم خلال الندوة تناول العديد من المواضيع المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنواع تأشيرات الإقامة ومتطلبات الدخول وغيرها من الإجراءات. كما تناولت الندوة لوائح العمل وشؤونه وحقوق ومسؤوليات أصحاب العمل والموظفين، وتم أيضاً شرح تبعات مخالفة لوائح الإقامة والعمل والتي تشمل الغرامات المالية المترتبة على مختلف الأمور المتعلقة بتأشيرات الإقامة.

وشهدت الندوة حضور العميد د. أحمد عبدالرحمن النومان ، مدير إدارة شؤون المخالفين الأجانب والسيد حسين الشامسي مدير مكتب وزارة التوطين والموارد البشرية برأس الخيمة وعدد من المسؤولين والممثلين عن مختلف الجهات المحلية.

وبهذه المناسبة، أكّد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز على الأهمية التي تعود بها ندوات التوعية هذه على العملاء والمجتمع وقال: "تساهم هذه الندوات بفعالية في تزويد العملاء والمجتمع على حد سواء بالمعرفة والأدوات الأساسية لنجاح عملياتهم ضمن الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن في راكز ملتزمون بتسهيل نمو الأعمال علاوةً على ضمان إبقاء عملائنا على اطلاع دائم بلوائح الإقامة والعمل لضمان إلتزامهم بها. كما يعكس هذا التعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين مدى التزام راكز بنجاح الجهات المحلية وازدهارها على وجه الخصوص والمنطقة على وجه العموم".

تخطط راكز لتنظيم المزيد من الفعاليات المماثلة خلال العام الجاري، التزاماً بدورها اتجاه عملائها والمجتمع المحيط بها عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتحديثات الأساسية للامتثال ضمن الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة ولدعمهم في مسيرة ازدهار أعمالهم.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.