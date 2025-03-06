رأس الخيمة: احتفلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالإنجازات البارزة التي حققتها الشركات العاملة لديها في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة وبرنامج نجوم السلامة السنوي. ويأتي هذا الحدث تقديراً لجهود الشركات التي تبنّت أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، مما يعكس التزام راكز بترسيخ ثقافة الاستدامة والسلامة في مجتمع أعمالها.

وقد شمل الحفل تكريم عدد من الشركات التي حققت إنجازات استثنائية في مختلف جوانب الصحة والسلامة والبيئة. فقد حصلت شركات مثل الدوبوي، مصنع آنكور ألايد – فرع رأس الخيمة، فيوتشر آركيتيكتشورال جلاس، وجليل اسينشال فود إندستريز على جائزة الدرع الأخضر تقديراً لجهودها في تعزيز الاستدامة البيئية داخل عملياتها. أما جائزة الامتثال إيفرسيف، التي تكرّم الشركات الرائدة في الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والابتكار في أنظمة الوقاية، فقد ذهبت إلى العديد من الشركات المتميزة، من بينها كينجز توباكو، كيربي لأنظمة البناء، ميلينيوم لوبريكانت ريفاينري، بيكو جلف، فيزوفيوس رأس الخيمة، وورلد أوف تينتس ميدل إيست، إلى جانب شركات أخرى أظهرت التزاماً استثنائياً بتطبيق أفضل الممارسات.

وفي مجال السلامة المرورية، تميّزت شركات مثل مصنع آنكور ألايد، جليل اسينشال فود إندستريز، جوروغا وورلدوايد، وشوبا موديولار إندستريز، حيث تم تكريمها بجائزة فليتسيف لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان في إدارة أساطيل النقل. كما حظيت شركات أخرى مثل جليل اسينشال فود إندستريز، كيربي لأنظمة البناء، وكناوف رأس الخيمة بالتقدير عبر جائزة هورايزن للابتكار في مجال السلامة، وذلك بفضل حلولها الإبداعية التي ساهمت في تحسين بيئات العمل الآمنة.

ولم يقتصر التكريم على الشركات ذات الخبرة الممتدة فقط، بل شمل أيضاً المؤسسات التي أظهرت تقدماً سريعاً في مجال الصحة والسلامة خلال عامها الأول من العمل، حيث تم منح جائزة أفضل إنجاز في الصحة والسلامة والبيئة خلال السنة الأولى لكل من جيو أوفشور ميدل إيست ومايلستونز برو. كما تم تكريم الدور الفعّال الذي تلعبه الشركات الاستشارية في تعزيز ثقافة السلامة عبر جائزة أفضل المساهمات للاستشاريين، والتي مُنحت لكل من إي إتش إس مانجمنت كونسالتنتس، إتش إس إي آي ميدل إيست لاستشارات السلامة والتدريب، ولايف لاين سيفتي كونسالتانسي.

وكان لبرنامج نجوم السلامة – وهو الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقييم أداء الشركات في مجال الصحة والسلامة والبيئة – حضور بارز في الحدث، حيث تم منح تقييم 5 نجوم لشركات رائدة مثل إيس كرينز إنجنيرنغ، هيرا للصناعات، هاهتاماكي فليكسيبل باكيجينغ ميدل إيست، كيه دبليو سي إم إي، فيرتيف جلف، وفيزوفيوس رأس الخيمة، تقديراً لالتزامها بمعايير التميز في الصحة والسلامة. كما حصلت شركات أخرى، من بينها آرك ميدل إيست، جارديان رأس الخيمة، مايكو جلف، ني ميت ريسايكلينغ، بايونيرز لصناعة الأسمنت، ويونيبودز، على تقييم 4 نجوم، فيما حصدت كل من مصنع آنكور ألايد – فرع رأس الخيمة وناتوريل تقييم 3 نجوم نظير جهودها في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وأشاد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، بجهود الشركات المكرّمة قائلاً:"نفخر بعملائنا على اتباعهم لمعايير استثنائية في ممارسات الصحة والسلامة والبيئة. ولا يقتصر التزامهم على تحسين بيئة العمل لديهم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى إلهام مجتمع أعمال راكز بأكمله للسعي المستمر نحو التميز والابتكار في هذا المجال."

ومن جانبه، أكد بينو كالاريكان، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز على أهمية هذه الجهود قائلاً: "نؤمن في راكز بأن التميز في الصحة والسلامة والبيئة ليس مجرد التزام، بل هو ركيزة أساسية لنجاح الأعمال واستدامتها. هذه الجوائز تحتفي بالمؤسسات التي جعلت السلامة والاستدامة جزءاً من ثقافتها المؤسسية، مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل في المنطقة الاقتصادية ككل."

وشهد الحفل تكريم شركاء راكز من الجهات الحكومية لدورهم في تعزيز بيئات عمل أكثر أماناً، بحضور ممثلين عن دائرة بلدية رأس الخيمة، هيئة حماية البيئة والتنمية، إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة.

يظل حفل توزيع جوائز راكز للتميز في الصحة والسلامة والبيئة منصة رائدة تُبرز الجهود المستمرة للشركات في تحسين بيئات العمل وتعزيز ثقافة السلامة والاستدامة، مما يعزز مكانة راكز كمركز اقتصادي يحتضن بيئات عمل آمنة ومستدامة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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