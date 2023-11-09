رأس الخيمة: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) حفل رفيع المستوى لتكريم شركاء القنوات لديها على إنجازاتهم البارزة ودورهم المهم الذي في نجاح مسيرة راكز.

افتتح الحفل أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في راكز بكلمة ترحيبية أمام الحضور مشيداً بجهود شركاء القنوات ومؤكداً على متانة الشراكات التي كونتها راكز على مر السنين مع شركائها.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يساهم شركاء القنوات في دعم الهيئة لبلوغ آفاق جديدة وتحقيق إنجازات استثنائية وذلك بتعاونهم المتواصل والتزامهم الدائم تجاه الأهداف المشتركة علاوة على جهودهم في ترشيح راكز للمستثمرين العالميين وتقديم المساعدة والدعم لهم طوال رحلة أعمالهم في بيئة العمل لدى راكز."

وأضاف جلاّد: "نثمن مساهمات شركاء القنوات الدائمة والتي تتجاوز حدودها مستوى التعاون لتمثل شراكة متأصلة ومبنية على الثقة والنمو المتبادل والقيم المشتركة. ونتطلع إلى أن نشهد مستقبلاً مشرقاً يملؤه التميّز والنمو والابتكار والنجاح لنواصل رحلتنا سوياً لتقديم الأفضل دائماً."

ومن جهتها أعربت مانسي كانا، مدير إدارة القنوات لدى راكز عن سعادتها بتنظيم الحفل للشركاء قائلة: "يعد حفل توزيع الجوائز هذا العام شهادةً على الإنجازات المذهلة التي تَمكنّا من تحقيقها خلال مسيرتنا. كما نفخر بإتاحة هذه الفرصة لتقدير الأفراد والمنظمات المتميزة وتكريمهم على جهودهم الحثيثة التي ساهمت في نمو وتطور راكز. ويُمثل هذا الحفل كذلك تكريماً لمجتمع أعمالنا القائم على الابتكار والتطوير."

وشهدت الأمسية أيضاً تقديم جوائز وشهادات التقدير لكبار شركاء راكز تكريماً على إنجازاتهم البارزة واحتفاءً بشراكتهم، حيث تعكس هذه الجوائز تقدير راكز للمنظمات على مساهماتها وشراكتها الدائمة مع الهيئة والتي تتيح المزيد من فرص النمو والتعاون المشترك في المستقبل.

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.