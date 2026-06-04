رأس الخيمة، تواصل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز التزامها بدعم المستثمرين الصناعيين والمصنّعين من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية والمبادرات التشغيلية، بما يسهم في تمكين الشركات من مواصلة أعمالها والتعامل بكفاءة مع المتغيرات التي تشهدها بيئة التجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرت الإدارة العليا في راكز سلسلة من الزيارات إلى منشآت العملاء في المناطق الصناعية بالحمرا والحليلة والغيل، بهدف الاطلاع عن كثب على سير العمليات التشغيلية، والتعرف إلى أولويات الشركات واحتياجاتها الحالية، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين والمصنّعين.

وشملت الزيارات مجموعة واسعة من القطاعات التي تشكل جزءاً أساسياً من المنظومة الصناعية المتنامية في إمارة رأس الخيمة. فمن شركات التصنيع والتغليف مثل هيرا للصناعات، وغارديان جلاس، وزجاج إنترناشيونال فلوت جلاس، وباور راب للصناعات، ويونيفرسال كارتون إندستريز، إلى شركات السيارات والطيران مثل إنترناشيونال آرمورد جروب، وتاغ الشرق الأوسط، ومجموعة الدبوي، بالإضافة إلى شركات الحديد والمعادن مثل إكستراكو للصناعات، وفابكون للخدمات الصناعية، وإيه جي ميتال، ومباني ستيل، وإيليت إكستروجن. كما شملت الزيارات شركات إنتاج الأغذية مثل أحمد تي، والشركة العالمية للأغذية "سيارا"، وبي إم جي للصناعات / سيدروس للطباعة، وإيتال فود، إلى جانب شركة ميلينيوم لتصنيع الشحوم والزيوت الصناعية، وشركة توربوتيم العاملة في قطاع النفط والغاز، وشوبا للصناعات الإنشائية المعيارية، فضلاً عن شركات أخرى تعمل في مجالات التجميع والتصنيع والخدمات الصناعية، من بينها إيه تو سي للخدمات وكيه دبليو سي للتصنيع.

وركزت المناقشات على المستجدات التي تشهدها الأسواق وسلاسل التوريد، إلى جانب الخطط التوسعية للشركات ومتطلباتها التشغيلية خلال المرحلة المقبلة. وتواصل راكز العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال لضمان توفير البيئة والخدمات الداعمة التي تمكّن الشركات من المحافظة على جاهزيتها التشغيلية ومواصلة تنفيذ خططها للنمو والتوسع بثقة.

وعلى هامش هذه الزيارات، نظمت راكز عدداً من الندوات المتخصصة التي هدفت إلى ربط الشركات بشبكات دعم أوسع في مجالات الخدمات اللوجستية والتمويل والتجارة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل التشغيلي، ودعم الصادرات، وتوفير حلول لوجستية بديلة.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى راكز: "إن تواصلنا مع مجتمع القطاع الصناعي يتجاوز حدود الدعم الإداري التقليدي، فهو يجسد شراكة حقيقية وفاعلة على أرض الواقع. ومن خلال زياراتنا المباشرة لعملائنا في منشآتهم، نكتسب فهماً أعمق لواقع عملياتهم اليومية والتحديات التي يواجهونها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية والإقليمية. ويتيح لنا هذا التعاون الوثيق مواءمة موارد راكز وخدماتها مع الاحتياجات المتطورة لشركائنا، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كمركز صناعي مستقر وموثوق ويتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي."

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "ما لمسناه خلال هذه الزيارات هو مستوى عالٍ من المرونة والاستعداد لدى مجتمعنا الصناعي. فقد بادرت العديد من الشركات إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز جاهزية سلاسل التوريد لديها وتنويع خياراتها اللوجستية بما يتناسب مع المتغيرات الحالية. ويكمن دورنا في راكز في مواكبة هذه الجهود من خلال توفير حلول عملية وسريعة تساعد الشركات على الحفاظ على كفاءة عملياتها ومواصلة تنفيذ خططها بمرونة."

وأضاف: "تتطلب استمرارية الأعمال منظومة متكاملة قادرة على الاستجابة بمرونة للمتغيرات. ومن خلال توفير خيارات تخزين متنوعة، وتقديم حلول وخدمات مصممة وفق احتياجات المستثمرين، وتسهيل الإجراءات التشغيلية واللوجستية، نعمل على تمكين الشركات من التركيز على أعمالها الأساسية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع بثقة."

كما أبرزت الزيارات قوة المنظومة الصناعية في راكز ومستوى الجاهزية التشغيلية الذي يتمتع به مجتمع الأعمال فيها. ومع استمرار تطور ظروف الأسواق، تواصل راكز العمل جنباً إلى جنب مع عملائها لدعم نموهم وتعزيز قدرتهم على التكيف وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

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