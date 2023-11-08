رأس الخيمة: افتتحت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مركزها الخاص بالفحص الطبي وذلك في مركز خدماتها في الحمرا بهدف تزويد العملاء وجميع أفراد المجتمع بكافة الحلول المتعلقة بإصدار تأشيرات الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يرمي المركز الطبي إلى تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تأشيرات الإقامة من خلال تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات تشمل فحوصات اللياقة الطبية وخدمات البيانات الحيوية وطباعة طلبات تأشيرات الإقامة لإتاحة تجربة على درجة عالية من الفعالية والكفاءة.

وشهد الافتتاح حضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لراكز، مركز راكز للفحص الطبي للإقامة وممثلين عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وغرفة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة العليا لراكز والشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسعدنا افتتاح مركز الفحص الطبي الخاص براكز والذي تم تصميمه بعناية من أجل تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لإصدار وتجديد تأشيرات الإقامة في الدولة. كما يهدف المركز إلى توفير تجربة في منتهى السهولة والبساطة للعملاء تتمثل في تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات المتنوعة تحت سقف واحد. وهذا يؤكد مدى التزامنا بتبسيط الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الإقامة وجعلها أكثر سهولة وكفاءة وسرعة لعملاء راكز على وجه الخصوص وأفراد المجتمع على وجه العموم."

وأضاف جلاّد: "ونُشيد بجهود الشريك الاستراتيجي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وبالتعاون الذي حظيناه من فريق العمل، حيث ساهمت الجهود المشتركة والالتزام المتبادل بالتميّز دوراً فعالاً في تحقيق هذا الإنجاز. ونتطلع دائماً إلى استمرارية هذه الشراكة لمواصلة تطوير وتعزيز جودة الخدمات التي نقدمها لأفراد مجتمعنا."

يتواجد فريق من الخبراء المتخصصين من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وغيرهم من المهنيين من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في المركز لتزويد أفراد المجتمع بخدمات فورية ذات جودة عالية تحت سقفٍ واحد.

ويثبت مركز راكز للفحص الطبي للإقامة مدى التزام الهيئة بضمان رضا الأعمال وأفراد المجتمع على حدٍ سواء عن طريق تزويدهم بحلول ملائمة تهدف إلى تبسيط ممارسة الأعمال وتلبية كافة متطلبات أفراد المجتمع.

يفتح المركز أبوابه من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساءً من الاثنين إلى الجمعة. للمزيد من المعلومات حول خدمات المركز الطبي، يرجى زيارة Centre-Medical-Hamra-https://rakez.com/ar/Promotions/Al

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.