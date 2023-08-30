رأس الخيمة: تواصل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) سعيها للارتقاء بمشهد الأعمال في إمارة رأس الخيمة وذلك بدعم العملاء والمستثمرين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات متكاملة ومصممة حسب الطلب تسمح بتوفير تجربة سلسة لتأسيس الأعمال وممارستها في المنطقة.

تبدأ مسيرة راكز في دعم المستثمرين منذ اللحظة التي يُبدون فيه رغبتهم بتأسيس أعمالهم في الإمارة، وذلك بتوفير تشكيلة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات والقطاعات، وتقديم الدعم الكامل للعملاء خلال رحلة أعمالهم. ومن أهم خدمات القيمة المضافة التي أطلقتها راكز للعملاء والمستثمرين مؤخراً هي باقة التسجيل في نظام ضريبة الشركات الحديث وتقديم التقارير الضريبية بالتوافق مع قوانين دولة الإمارات، مما يضمن للشركات مزاولة العمل بثقة مع الامتثال في تطبيق الإجراءات الضريبية.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "ندرك بأن تقديم الدعم الشامل لعملائنا لا يقتصر على إتاحة رخص الأعمال أو مساحة مكتبية لممارسة الأعمال فحسب، بل يتجاوزه بتلبية الاحتياجات الفريدة لكل شركة على حدة. ونحن في راكز نعمل على الدوام لتقديم أفضل الخدمات التي تساهم في جعل رحلة أعمال عملائنا أكثر سهولة وكفاءة."

تضم التشكيلة الواسعة من خدمات القيمة المُضافة التي تقدمها راكز لعملائها إمكانية استفادتهم من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الهيئة مع البنوك من أجل تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية سواء للشركات أو الأفراد وتحسين جودة التعاملات المالية للعملاء. كما تساعد راكز الشركات في إجراءات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المُضافة على الشكل الذي يضمن امتثالهم للوائح الضريبية المعمول بها في الدولة لأجل إتمام جميع متطلبات الذمم المالية الخاصة بهم دون عناء. ويجدر بالذكر كون راكز سبّاقة في توجيه الشركات حول كيفية التسجيل في نظام ضريبة الشركات وتقديم التقارير الضريبية فور دخول النظام حيز التنفيذ في الدولة لتعزيز امتثال الشركات الكامل للوائح الجديدة.

تغطي حلول راكز المصممة حسب الطلب مختلف المجالات لتلبي احتياجات المصنعين والتجار ومزودي الخدمات وغيرهم من المستثمرين. وفي هذا السياق أضاف جلّاد: "تم تصميم خدمات القيمة المُضافة من راكز بعناية لمساعدة الشركات على الازدهار وسط التطور الملحوظ الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نلتزم بتعزيز النمو وضمان الامتثال وتقديم تجربة استثنائية للعملاء، حيث يتمثل دورنا في دعم الشركات من جميع النواحي بتوفير بيئة محفزة للازدهار والابتكار."

يظهر اهتمام راكز البالغ بعملائها واضحاً باستفادة أكثر من 18 ألف شركة من نظامها الشامل لدعم الأعمال، مما يجعلها رائدة في خلق بيئة مواتية للشركات في إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات على نطاق أوسع.

للمزيد من المعلومات حول خدمات القيمة المُضافة من راكز وكيفية حصول للمستثمرين على الدعم الملائم لأعمالهم، يرجى زيارة https://rakez.com/ar/Client-Corner/Mazeed-Services

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.