رأس الخيمة: اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بنجاح مبادرتها السنوية لتنظيف شاطئ منطقة الحليلة برأس الخيمة وذلك في إطار التزامها بالاستدامة البيئية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحد من التلوث البحري وحماية التنوع البيولوجي المحلي وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة وصحة النظام البيئي الساحلي للأجيال القادمة.

جمع الحدث 100 مشارك من عملاء راكز وأعضاء فريق العمل ومتطوعين من المجتمع المحلي، حيث تعاونوا جميعاً للحفاظ على جمال البيئة الساحلية الطبيعي مع التأكيد على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة. وخلال الحملة، تمكن المشاركون من جمع 760 كيلوغرامًا من النفايات من الشاطئ، شملت البلاستيك والخشب، والتي تشكل تهديداً كبيراً للحياة البحرية والنظام البيئي.

أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، على أهمية هذه المبادرة، قائلاً: "تعكس هذه الفعالية التزامنا بحماية البيئة ومسؤوليتنا تجاه مجتمع رأس الخيمة. فالاستدامة جزء أساسي من نموذج أعمالنا، ومن خلال العمل المشترك، نُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً في الحفاظ على بيئتنا الطبيعية."

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام راكز المستمر بتعزيز الوعي البيئي ضمن المجتمع، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية المؤسسية. كما تدعم هذه الجهود النمو المستدام والتوعية البيئية وتشجع المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى هذه المباردة من أجل الحفاظ على البيئة وخلق مستقبل أكثر استدامة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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