رأس الخيمة: في إطار إلتزام مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) الراسخ بدعم الاستدامة وروّاد الأعمال العاملين في مجال البيئة، طرحت الهيئة عرضها المبتكر لتأسيس الأعمال والخاص بمؤتمر الأطراف "كوب 28". وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية بشكل تام مع أهداف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث تبرهن على مدى التزام راكز بتبني الممارسات المستدامة عن طريق تقديمها باقات مصممة حسب الطلب لدعم الشركات في المساهمة في الحفاظ على البيئة وصنع مستقبل أكثر استدامة، إضافةً إلى خلق فرص تنموية لتحقيق التنوع الاقتصادي وجودة الحياة.

وتُعد راكز أول منطقة اقتصادية في الدولة تطلق مبادرة مستقبلية مماثلة، حيث يمنح عرض "كوب 28" الخاص براكز رخصة أعمال لمدة عامين بدون رسوم لباقة تأسيس مكتب، حيث تعد حلاً فعالاً من حيث التكلفة لروّاد الأعمال لإطلاق أعمالهم الصديقة للبيئة في الدولة.

وتقدم راكز باقة تأسيس قابلة للتخصيص تتمثل في تأجير مستودعات للشركات الراغبة بالحصول على مساحة أكبر، حيث تسمح هذه المرونة للشركات بتصميم مساحة تلائم احتياجاتها التشغيلية المحددة على الشكل الذي يسهل عليها ممارسات أكثر كفاءة واستدامة.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نواصل في راكز مسيرتنا نحو الاستدامة البيئية بتنفيذ برامج ومبادرات عدة والتي بدأناها مبكراً، ونعمل بجد من أجل تعزيز بيئة أعمال صديق للبيئة حيث يتجلى التزامنا واضحاً من خلال ما نقدمه من دعم كبير وحوافز للشركات التي تتماشى مع رؤيتنا للاستدامة."

وأضاف جلّاد: "نولي في راكز التزاماً راسخاً بتعزيز النمو والابتكار والاستدامة وتقديم خدمة عملاء استثنائية. ويأتي عرض "كوب 28" الخاص براكز نتاجاً لجهودنا المتواصلة في تحقيق مبادئ الاستدامة والأهداف المناخية بالإضافة إلى دعم الشركات والمستثمرين الذين يشاركونا رؤيتنا. ومع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف، فإنه من المهم أن نكثف جهودنا للإسهام في معالجة تغير المناخ وخلق مستقبل أكثر استدامة. كما نفخر في راكز بكوننا في طليعة هذه المبادرة، حيث نعمل على إتاحة الموارد وتقديم الدعم الذي تتطلبه الشركات لإحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد."

ولا يقتصر عرض "كوب "28 الخاص براكز على رخص الأعمال ومساحات العمل فحسب، بل يشمل العديد من المزايا لتمكين الشركات من الازدهار إلى جانب الحفاظ على البيئة. ومن هم المزايا التي تضمها الباقة هي الخدمات الحصرية المقدمة من إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة وموانئ رأس الخيمة بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات القيمة المضافة من راكز وخيارات تأسيس شركات المنطقة الحرة والكيانات المحلية علاوة على الخصومات الحصرية وغيرها المزيد.

ويحصل العملاء في بيئة راكز المحفزة للأعمال على كافة وسائل الدعم حيث يربطهم مجتمع الأعمال بنظرائهم من المهنيين والمحترفين وكذلك الشركات من مختلف القطاعات والموردين ومزودي الخدمات وسائر سلاسل الإمدادات. كما يحفز هذا النظام البيئي الشركات على النمو والابتكار والاستدامة ويقدم لهم خدمة عملاء استثنائية تضمن حصولهم على كل ما يحتاجون إليه لنجاح أعمالهم.

ويمثل هذا العرض المبتكر إنجازاً مشهوداً في رحلة راكز المتواصلة لخلق بيئة أعمال تنبض بالحيوية وتوفر للشركات كافة العوامل التي تساعدهم على النمو والازدهار في مجال الاستدامة. ويمكن لروّاد الأعمال الراغبين بإحداث تأثير بيئي إيجابي اغتنام الفرصة ليكونوا جزءاً من الرؤية العالمية لمستقبل مستدام عبر مجموعة مختلفة من الأنشطة مثل إعادة تدوير النفايات وترميم الإطارات والطاقة المتجددة والمباني الخضراء وكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها ومعالجة النفايات العضوية وتجارة الخردة والمعادن العامة

والتكنولوجيا والبرامج الصديقة للبيئة. للمزيد من المعلومات حول المزايا العديدة التي يشملها عرض "كوب 28" الخاص براكز لتأسيس الأعمال المستدامة، يرجى زيارة offer-https://rakez.com/en/promotions/cop28

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.