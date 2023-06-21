رأس الخيمة: في إطار التزامها بتيسير نمو الأعمال وتنويعها، أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) "الساحات المفتوحة" ضمن تشكيلة منشآتها ومرافقها المتاحة لممارسة الأعمال، حيث تقع هذه الساحات في نطاق الشركات المحلية التابع لمنطقة الغيل الصناعية، وهي متوفرة للشركات الراغبة بممارسة عملياتها التجارية على مساحات واسعة ومتعددة الاستخدامات.

تقدم "الساحات المفتوحة" الجديدة العديد من الفرص للمستثمرين والعملاء لممارسة أكثر من 100 نشاطاً تجارياً معتمداً وفقاً لاشتراطات الجهات الحكومية الرسمية بما في ذلك إدارة الدفاع المدني وهيئة الموارد العامة.

وتم تصميم الساحات المفتوحة في المقام الأول بغرض ممارسة الأعمال عليها، حيث تأتي كل ساحة مفتوحة على هيئة قطعة أرض مسطحة بمساحة 1035 متر مربع ومحاطة بجدران فاصلة، وتشمل مكتب بمساحة 35 متر مربع، حيث تم توصيل كل ساحة مفتوحة بالطاقة الكهربائية وأنظمة المراقبة المرئية ومعدات مكافحة الحرائق.

تقع الساحات المفتوحة في موقع استراتيجي بالقرب من شبكة الاتحاد للقطارات وهي على بعد 5 دقائق فقط من الطريق الرئيسي السريع الذي يسهل الوصول إلى المناطق الأخرى في الدولة. وتدعم هذه المساحات التجهيز التشغيلي بأقل قدر من النفقات الرأسمالية علاوةً على المرونة في إمكانية تخصيصها حسب الاحتياجات التي تتطلبها الشركات.

صممت راكز هذه الساحات المفتوحة على النحو الأنسب لدعم شريحة واسعة من الصناعات موفرةً حلولاً مثاليةً للشركات التجارية التي تتطلب مساحات واسعة لتخزين البضائع الكبيرة مثل الآلات الثقيلة ومواد البناء والمعدات والمركبات. كما يمكن استخدام هذه الساحات المفتوحة لإدارة المخزون بكفاءة عالية، وتعد أيضاً خياراً عملياً للشركات التي تمارس أنشطة تجارية تتطلب التجميع خارج وحداتها، مما يساهم في توفير مساحة أوسع تسمح للعمّال بالعمل بحرية وتنظيم المعدات بكل أريحية والذي يؤدي بالتالي إلى زيادة الإنتاجية مع المحافظة على مستوى السلامة.

وعلاوةً على ما سبق، تلبي الساحات المفتوحة احتياجات ورش تصليح المركبات بتوفيرها لمساحة كافية لتخزين المركبات وإصلاحها، مما يجعل منها خياراً ملائماً ومتعدد الاستخدامات للشركات العاملة في صناعة المركبات.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نحن في راكز ملتزمون بتوفير بيئة ملائمة تلبي الاحتياجات المختلفة للشركات العاملة لدينا، حيث نهدف بإطلاق الساحات المفتوحة بدعم الشركات ممارستها للعديد من الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات. ونأمل أن تعمل هذه التجهيزات على تحسين سير العمل التشغيلي للشركات وزيادة الإنتاجية وتحفيزها على النمو ضمن مجتمع أعمالنا."

وأضاف جلّاد :"يصب تركيزنا على توفير بيئة عمل تدعم عملاءنا في رحلة أعمالهم بتجهيز مواقع ومرافق تمكنهم من ممارسة أنشطتهم بكل سهولة مرونة."

للاستفسارات المتعلقة بالساحات المفتوحة لدى راكز أو لحجز ساحة مفتوحة لأعمالك، يرجى زيارة https://rakez.com/en/promotions/open-yards.

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.