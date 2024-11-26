رأس الخيمة: أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن مشاركتها في معرض الخمسة الكبار الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 26 وحتى 29 من الشهر الجاري، حيث ستستعرض الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي يوفرها قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة، والذي يشهد نمواً متسارعاً ويستحوذ على 44% من المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تصريح له، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن قطاع البناء والتشييد في الإمارات يشهد ازدهاراً غير مسبوق، مما يجعل هذا الوقت مثالياً للشركات العالمية العاملة في هذا المجال لاقتناص فرص النمو والتوسع في المنطقة" وأكد بأن إمارة رأس الخيمة وحدها تستضيف أكثر من 1000 مشروع قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك مشروع منتجع وين الفاخر بقيمة 5 مليارات دولار. كما أشار إلى موقع إمارة رأس الخيمة الاستراتيجي الذي يوفر سهولة الوصول إلى الموانئ والمطارات ومراكز التوزيع الرئيسية، مما يجعلها مركزاً محورياً للشركات العاملة في قطاع البناء. وأوضح أنه مع وجود شركات عالمية مثل بييكو جروب، وشوبا مودولار، وهيرا إندستريز ضمن مجتمع أعمالها، تؤكد راكز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الراغبين في تحقيق توسعات استراتيجية.

توفر راكز بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الشركات في جميع مراحل تأسيسها ونموها. وتشمل خدماتها إصدار التراخيص، وتوفير المرافق التشغيلية، وتسهيل الإجراءات الحكومية بما في ذلك التأشيرات والحصول على الموافقات، بالإضافة إلى الربط مع الممولين والموردين والشركاء الرئيسيين. وتساعد هذه المنظومة الشركات على تحقيق الكفاءة التشغيلية، والوصول إلى الكفاءات المتخصصة، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية.

وأثبتت التوسعات الأخيرة لشركات مثل بييكو جروب، وصبحا مودولار، وهيرا إندستريز، الإمكانات الكبيرة التي يقدمها قطاع البناء في رأس الخيمة. واستفادت هذه الشركات من البنية التحتية المتقدمة والخدمات الشاملة التي تقدمها راكز لتعزيز عملياتها وتوسيع حضورها في المنطقة.

تدعو راكز الشركات والمستثمرين المشاركين في معرض الخمسة الكبار لزيارة منصتها للاطلاع على المزايا التنافسية التي تقدمها، واكتشاف الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها قطاع البناء في الإمارات.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.