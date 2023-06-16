رأس الخيمة: اختتمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مهمتها الترويجية في أهم المدن الهندية بنجاح مؤخراً، والتي شملت زيارة كل من ولاية مومباي وحيدر آباد وأحمد آباد. ورمت هذه المهمة إلى اطلاع أصحاب الشركات الهندية على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية توسعة نطاق عملياتهم التجارية في منطقة الشرق الأوسط عبر إمارة رأس الخيمة.

التقى فريق راكز مع العديد من ممثلي غرف التجارة الهندية البارزة والجمعيات الصناعية بما في ذلك جمعية بومباي للصناعات واتحاد منظمة التصدير الهندية وجمعية مصنعي البلاستيك في الهند واتحاد غرفة تجارة تيلانجانا وغرفة تجارة غوجرات. وجرى أيضاً مناقشة مزايا دخول المصنعين العاملين في عدة قطاعات وأنشطة إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذه الصناعات البارزة: السيراميك والأدوات الصحية والسلع الكهربائية ومعدات الإنارة والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية المتخصصة والحديد والدفاع. كما التقى فريق راكز بمزودي الخدمات في قطاع الطيران لاستعراض فرص التعاون المحتملة.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تسرنا نتائج مهمتنا الترويجية في الهند، حيث أبدت الشركات والجمعيات الصناعية ومؤسسي الشركات الناشئة اهتماماً بالغاً بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إمارة رأس الخيمة." وصرح جلاد بأن راكز اليوم موطن لأكثر من 4000 شركة هندية من مختلف الفئات مثل الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة التي تخدم العديد من القطاعات، كما أكّد بالتزام راكز في تعزيز شراكاتها ودعم روّاد الأعمال وتوفير بيئة عمل ملائمة للشركات التي تسعى إلى توسعة نطاق أعمالها في الدولة.

ولعبت هذه الزيارة دوراً كبيراً في تسليط راكز الضوء على مزايا تأسيس الأعمال في إمارة رأس الخيمة وتحديد أهم العوامل مثل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والسياسات الداعمة لنمو الأعمال وفعالية التكلفة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية النامية عبر الإمارة. وتأتي هذه الحملة تماشياً مع طموح راكز لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على النحو الذي يدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والتي تم إبرامها العام الماضي. وقد أسفرت هذه الاتفاقية التاريخية عن انطلاق آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي المتبادل بين البلدين وساهمت مبادرة راكز هذه في اثبات جوانب النمو المشترك.

ويجدر بالذكر مشاركة فريق راكز في قمة الشركات الناشئة "21by72" والمقامة في ولاية سورات في الفترة من تاريخ 16 إلى 18 يونيو الجاري بهدف دعم الشركات الهندية لا سيما الصغيرة والمتوسطة لتعريفها على فرص التوسع في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم أثناء الفعلية تواصل فريق راكز مع الآلاف من مؤسسي الشركات الناشئة وروّاد الأعمال من سائر أرجاء الهند بالإضافة إلى أكثر من 200 شركة ناشئة من كافة أنحاء العالم مما سيساهم في تعزيز أواصر الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في هذه الفترة المميزة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.