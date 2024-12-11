رأس الخيمة: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) منتدى إيكوكونكت، الذي يعد منصة متميزة جمعت قادة الصناعة والموردين وأصحاب المصلحة في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة. جاء المنتدى ضمن جهود راكز لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين الموردين، وتسليط الضوء على الدور المحوري لراكز في دفع عجلة الابتكار، وتبني الممارسات المستدامة، وتحقيق النمو الاقتصادي. واستعرض فريق إدارة راكز خلال الفعالية الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وآليات المشتريات المتبعة، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية للتعاون، مما أتاح للحضور فرصة قيمة لفهم الرؤية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة والإمكانات الكبيرة للنمو فيها.

ركزت فعاليات المنتدى على موضوعات رئيسية منها "استراتيجيات المشتريات المبتكرة" التي ناقشت تسهيل سلاسل الإمداد واعتماد ممارسات مستدامة، و"تحسين شراكات الموردين" التي تناولت تعزيز النمو المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. كما شهد المنتدى جلسة نقاشية رفيعة المستوى شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، الذين استعرضوا تجارب عملية وأفضل الممارسات واستراتيجيات التفكير المستقبلية التي تعتمدها راكز لمواجهة تحديات سلسلة الإمدادات والمشتريات.

وفي هذا الإطار، نظم الملتقى جلسة نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث قدموا تجاربهم العملية وأفضل الممارسات في مجالاتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استراتيجيات التفكير المستقبلي التي تعتمدها راكز لمواجهة التحديات الراهنة في قطاعي سلسلة الإمدادات والمشتريات. وشهدت الجلسة تفاعلاً ملحوظاً من الموردين وعملاء راكز الرئيسيين وموظفي الهيئة، مما أثمر عن تبادل أفكار ومعلومات قيّمة تدعم تحقيق أهداف التعاون والنمو المشترك.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن تنظيم ملتقى إيكوكونكت يعكس رؤيتنا في راكز لتعزيز بيئة عمل ديناميكية ومستدامة ترتكز على الابتكار والتعاون بين مختلف الأطراف. يشكل هذا الملتقى منصة أساسية لبناء شراكات أقوى وتبادل الأفكار والخبرات لتحقيق النمو المشترك. نحن فخورون بتنظيم فعاليات كهذه، لما لها من دور في فتح آفاق جديدة تدعم مستقبل الأعمال، وتسهم في تعزيز الروابط بين أعضاء مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة."

كما تمثل فعاليات مثل "إيكوكونيكت" فرصة مهمة للموردين للتواصل مع فرق راكز وأقرانهم في الصناعة، مما يعزز التعاون الفعّال ويتيح فرصاً لتحقيق أهداف الأعمال المشتركة. وقد لاقى الملتقى دعماً كبيراً من شركات بارزة في السوق مثل مجموعة فالا، إلكتروراك، أوريون للمقاولات، لاند ستيرلينغ، يل تكنولوجيز، إم دي ساب تيك إس إيه، الطاير للهندسة، والسدرة لمقاولات الطرق.

تواصل راكز دعم نمو الأعمال المستدامة عبر تعزيز التعاون والابتكار داخل مجتمع الأعمال، وتساهم فعاليات مثل "إيكوكونيكت" في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز اقتصادي مزدهر وجذب للمستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة التطور الإقليمي.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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