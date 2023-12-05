رأس الخيمة: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد هذا العام بهدف دعم شركات البناء الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين العاملين في هذا القطاع في رحلة إنشاء وتوسيع نطاق أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً بإمارة رأس الخيمة. ويقام هذا الحدث في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 7 ديسمبر.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسير قطاع البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة على الطريق الصحيح لتحقيق توسع قوي بنسبة 3.3% هذا العام، مع قيمة متوقعة تتجاوز 133 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 وفقاً لما ورد في تقرير البيانات العالمي. ونحن في راكز نؤمن بأنه يمكننا المساهمة في هذه الأرقام من خلال مشاركتنا في هذا معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد."

وأضاف جلاد: "لا يقتصر هدفنا على تعزيز آفاق النمو لشركات البناء والتشييد فحسب، بل أيضاً مساعدتها في الوصول إلى أسواق أوسع. وتطرح آفاق النمو الكبيرة التي تشهدها الدولة فرصاً هائلة للشركات والمستثمرين. وبالتالي، فإن هدفنا هو قيادة الطريق في تسخير هذه الفرص، وتسهيل النمو والتوسع العالمي للمستثمرين وأصحاب المصلحة ".

تُعد راكز موطناً للمئات من الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد. على سبيل المثال، تتخذ شركة فابكون للخدمات الصناعية والعاملة في مجال تصنيع الحديد الصُلب والبناء من راكز مقراً لها، حيث قال بينو جاكوب، المدير العام للشركة تعقيباً عن رحلة أعماله مع راكز: "شهدت الشركة نمواً ملحوظاً على مدى السنوات ال16 الماضية، حيث تمت أضافة مرافق جديدة واستقطاب مشاريع عديدة من حول العالم. كما لعب الدعم الذي حصلت عليه الشركة من راكز دوراً رئيسياً والذي تمثل في البنية التحتية الحديثة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مما سمح لنا بالتركيز على ممارسة أعمالنا بشكل أفضل."

وأضاف هاني إحسان كربج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فالة: "تم تأسيس شركة فالة لصناعة الأسفلت في راكز عام 2012. ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة تطوراً ملحوظاً تمثل في إنجازها لمشاريع بنية تحتية حكومية مما سمح لها بتوفير فرص عمل عديدة وتعيين المزيد من الموظفين. كما تشجع الشركة على التنوع والتوازن بين الجنسين في مكان العمل ونوّعنا استثماراتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كانت راكز شريكنا الاستراتيجي الداعم الذي يتفهم كافة متطلباتنا ويقف على جميع احتياجاتنا في سائر الأوقات. نحن متفائلون بمضاعفة جهودنا التوسعية خلال السنوات القادمة عن طريق المثابرة في إتمام أعمالنا."

تُعد راكز وجهة رائدة تقود التقدم في قطاع البناء والتشييد وتدعم المستثمرين بشكل فعال في مساعيهم. ومن خلال المشاركة في معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد هذا العام تواصل راكز في تقديم خبراتها وخدماتها للشركات الجديدة والقائمة التي ترغب في توسيع حضورها العالمي. كما تستعرض راكز عرضها الحصري لتأسيس الأعمال والذي يتضمن رخصة أعمال دون أي تكاليف مالية لمدة عامين. يمكن للمستثمرين الراغبين بإنشاء أعمالهم التواصل مع فريق راكز من خبراء تأسيس الشركات، والمتواجدين في مركز دبي التجاري العالمي خلال المعرض.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.