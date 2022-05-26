رأس الخيمة: افتتح نادي تشيس سبورتس بلاي جراوند أبوابه في إمارة رأس الخيمة والذي يُعد أحد النوادي الرياضية المميزة بملاعب مُغلقة، حيث يستقبل المقيمين وزوّار الإمارة في موقعه الكائن بمستودع في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

يهدف النادي إلى جذب عشاق الرياضات من سكان إمارة رأس الخيمة ومن مختلف الفئات العمرية، حيث يشمل الموقع ثلاثة ملاعب ممتدة على مساحة تبلغ 622.5 متر مربع مخصصة لممارسة تنس الريشة وكرة السلة وكرة الطائرة. كما يتيح النادي برامج تدريبية جماعية للأطفال الراغبين بصقل مهاراتهم الرياضية.

وبهذه المناسبة قال فارس زغيب، مؤسس ومالك نادي تشيس سبورتس بلاي جراوند: "راودتني فكرة إنشاء النادي منذ انتقالي إلى إمارة رأس الخيمة قبل ثلاثة سنوات وزاد تعلقي بها بسبب رغبتي بمشاركة الآخرين تجربة ممارسة الأنشطة الرياضاية في ملاعب مُغلقة. كنت على علم بوجود أشخاص لديهم نفس فكرة المشروع، ومع ذلك كنت على ثقة من أن النادي سيصبح الوجهة المفضلة لعشاق الرياضات في الإمارة. نعمل الآن على خلق بيئة تسمح للزوّار بالشعور وكأنهم يقضون أوقات ممتعة في باحات منازلهم برفقة أطفالهم وأصدقائهم." وأضاف زغيب أن الموقع الاستراتيجي لهذا المستودع التابع لراكز لعب دوراً كبيراً في جذب محبي الرياضة القانطين في المناطق السكنية والحيوية القريبة من النادي.

ومن جانبه قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسعدنا انضمام نادي تشيس سبورتس بلاي جراوند ليكون جزءاً من مجتمع إمارة رأس الخيمة الزاخر بأفراد من مختلف الفئات، والذين يستمتعون بممارسة أنشطة عديدة في الإمارة مثل المشي والتخييم والرحلات وتجربة المسار الانزلاقي والرياضات المائية المتنوعة في المناطق المفتوحة. ويعد النادي إضافة مميزة يتيح الفرصة لأفراد المجتمع ممارسة الرياضات في ملاعب مُغلقة لا سيّما في فصل الصيف. ونأمل أن يسهم النادي في جعل إمارة رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والعمل والمرح."

يخطط نادي تشيس سبورتس بلاي جراوند المستقبلية إلى إضافة ملعب مُصغّر لممارسة رياضة كرة القدم بالإضافة إلى توفير التجهيزات اللازمة لاستضافة الأنشطة الرياضية والفعاليات الأخرى ذات الصلة والتي يمكن للأطفال والبالغين الاستفادة منها على حد سواء.

#بياناتحكومية

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كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية

احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن نادي تشيس سبورتس بلاي جراوند:

للمزيد من المعومات عن النادي https://www.csprak.com