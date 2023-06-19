رأس الخيمة: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة نقاشية لتعريف أعضاء مجتمع أعمالها على مستجدات نظام ضريبة الشركات الاتحادي والذي دخل حيّز التنفيذ مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسلّط فريق راكز الضوء أثناء الفعالية على أهمية فهم آثار الضريبة على الشركات المختلفة وضرورة التسجيل في النظام والحفاظ على سجلات مالية دقيقة وتقديم التقارير الضريبية بشكل دوري إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم استعراض أحدث تشكيلة من خدمات راكز المصممة لمساعدة الشركات في تلبية متطلباتها الضريبية، حيث تشمل الاستشارات الضريبية والتسجيل والإيداع بالإضافة إلى المحاسبة الشاملة وجمع السجلات المالية.

وشارك في الندوة عدد من المتخصصين في مجال الضرائب وقدموا شرحاً وافياً حول ضريبة الشركات بدءاً من مفهومها الأساسي ووصولاً إلى أهميتها في التخطيط الاستراتيجي للأعمال بما يتماشى مع التشريعات الحالية. وركزت الشروحات على تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة مع تحديد أُهلية الشركات والإعفاءات ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تتمثل مهمتنا في راكز في خلق بيئة عمل تعزز نمو الشركات والنزاهة المالية. ومن الجائز أن لا يكون فهم المتسجدات المتعلقة بنظام ضريبة الشركات والتمعن فيها أمراً سهلاً للشركات خاصةً الجديدة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. لذا، تأتي هذه الندوة لدعم مجتمع أعمالنا وتوضيح الأمور المتعلقة بالالتزامات الضريبية وتقديم أدوات تساعد على تنفيذ متطلبات الامتثال. نحن ملتزمون بتزويد شركاتنا بالمعلومات اللازمة لدعمها في مواصلة الازدهار في ظل الوضع الضريبي الذي يشهد تطوراً دائماً."

استقطبت الندوة العديد من الشركات التي أدلت اهتمامها بالمستجدات وبحضور هذه الفعاليات. ومن جهته قال زامل تشودري، مدير إدارة فيرتيكستيس الذي كان من ضمن الحضور: "حققت الفعاليات المجتمعية التي تنظمها راكز نجاحاً كبيراً بين المستثمرين سواء من حيث اكتسابهم للمعلومات المرتبطة بالأعمال أو التواصل. ومن الضروري إبقاء الجميع على اطلاع دائم بمتطلبات ضريبة الشركات. وكان من دواعي سروري حضور هذه الندوة لمناقشة هذه المواضيع المهمة."

وقالت لينا بنجابي، مدير التسويق في شركة ماكاب للتجارة الدولية: "ساهمت الندوة في مساعدتنا على التأكد من أن شركتنا تتخذ مساراً صحيحاً يتماشى مع أحدث المستجدات. ونأمل أن نشارك في المزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل ليكون لدينا اطلاع على المزيد من المعلومات التفصيلية."

وقالت سوزان فورنيس، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجيك سوليوشينز: "أعجبني مفهوم هذه الندوة بالإضافة إلى التوجيهات التي تم شرحها خطوة بخطوة. وتمكنا من تعلّم الجديد من الأمور المتعلقة بضريبة الشركات على الرغم من كون الموضوع مقتصراً على الجوانب العامة. كما استفدنا الكثير من لقائنا بالعديد من روّاد الأعمال الآخرين ممن يمتلكون الحماس والالتزام تجاه نمو أعمالهم في إمارة رأس الخيمة. ويتميّز مجتمع الأعمال هذا بجاذبيته وكان له الفضل في انتقالي للعيش في الإمارة بالإضافة إلى ممارسة أعمالي فيها."

تخطط راكز لتنظيم المزيد من الفعاليات المستقبلية والمتعلقة بضريبة الشركات لضمان بقاء أعضاء مجتمع أعمالها على اطلاع دائم بأحدث اللوائح التي تتطلب الامتثال.

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.