رأس الخيمة: نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة فعالية إفطار عمل ناجحة في إمارة رأس الخيمة بهدف تعزيز التواصل بين المستثمرين الألمانيين والشركات العالمية العاملة في الدولة، حيث ألقت الآنسة أوتي برون، مساعد القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية كلمة ترحيبية في الفعالية التي شهدت مشاركة ممثلين رفيعي المستوى لأهم الجهات الرسمية العاملة في الإمارة. ومثلت الفعالية كذلك منصة لمناقشة آفاق الأعمال والمشاريع التنموية القائمة في رأس الخيمة.

وشارك في الفعالية عدد من الجهات المهمة مثل بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجزيرة المرجان من أجل استعراض مشاريعهم التنموية وتطلعاتهم لمستقبل إمارة رأس الخيمة. كما ساهمت الفعالية في ترسيخ التزام الإمارة بتعزيز بنيتها التحتية والخدمات المتاحة لديها والرامية إلى دعم نمو الأعمال والاستثمار.

وبهذه المناسبة، قال أوليفر أوهمز، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة: "أتاحت فعالية التواصل هذه الفرصة للشركات الألمانية والإماراتية للقاء وتبادل الأفكار وبحث فرص التعاون المستقبلية في إمارة رأس الخيمة التي تتمتع ببيئة عمل مميّزة وتوفر فرص هائلة. وهنا يكمن دورنا في مد جسور التعاون بين الشركات."

ومن جهته قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يلعب تعاوننا مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة والعديد من منظمات الأعمال الأخرى دوراً بارزاً في تعزيز التزامنا بترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للاستثمار تحفز الشركات على الازدهار نظراً لتمتعها ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي هام. كما يمتد نطاق التزام راكز ليشمل توفير خدمات الدعم الشامل وتزويد حلول مبتكرة تلبي متطلبات كل شركة على حدة. وتعمل كافة هذه العوامل على خلق بيئة عمل تحفز على النمو مما يساهم تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية جاذبة للأعمال العالمية".

وتضمنت الفعالية كذلك فقرة نقاشية لتزويد المشاركين برؤى مختلفة حول عدد من المواضيع المتعلقة بعمليات الأعمال والسياحة والمشهد العقاري في إمارة رأس الخيمة. وأبدى الحضور إعجابهم بالفعالية ومدى أهميتها، حيث قال فلوريان فيليبو والتر، مستشار دولي في باكستان وممثل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، والذي كان أحد الحضور: "تمثل مشاركتي في هذه الفعالية من تنظيم المجلس الألماني الإماراتي للتجارة والصناعة أول زيارة عمل أقوم بها إلى إمارة رأس الخيمة، حيث اطلعت على سهولة إجراءات تأسيس الأعمال لدى راكز على النحو الذي يبرز التزام إمارة رأس الخيمة بدعم الأعمال. كما أتطلع إلى التعرف على المزيد من الفرص في هذه الوجهة الاقتصادية المزدهر".

وقال ألكساندر أورلوف، الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال ماركيتنج أوردز: "ساهمت فعالية التواصل في تزويدنا بنظرة واضحة ومثيرة للإعجاب على قطاعات السياحة والعقارات والصناعة التي تشهد نمواً ملحوظاً في إمارة رأس الخيمة. كما سرّنا لقاء العديد من القادة وصناع القرار ومعرفة عقد بعضهم العزم على نقل أعمالهم والتوسع إلى إمارة رأس الخيمة نظراً لزيادة الإقبال عليها كونها وجهة جاذبة للأعمال".

وقال أدريان دولان، مؤسس شركة ساستين جلوبال: "شاركت في فعالية إفطار العمل لمعرفة الوسائل التي تتبعها إمارة رأس الخيمة في تحقيق الاستدامة ضمن مشاريعها. واحتوت الفعالية في الوقت ذاته على فقرة نقاشية بالغة الأهمية أتاحت العديد من فرص التواصل الممتازة في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز."

يجدر بالذكر اتخاذ أكثر من 1000 شركة ألمانية من راكز مقراً لأعمالها بما في ذلك شركات كبرى مثل مايكو جلف وكناوف راك وهافر ميدل إيست وإينوكلاد ميدل إيست ويورو إستيتس بروبرتيز سيرفيسز. وتواصل راكز تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة جاذبة لفتح المجال أمام مختلف الشركات الدولية وذلك عن طريق مشاركتها في فعاليات مشتركة مع عدّة مجالس أعمال في الدولة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 23 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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