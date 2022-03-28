رأس الخيمة: أجرت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) المزيد من التحسينات على بوابة خدماتها الإلكترونية والتي تُعد منصة إلكترونية تتيح للعملاء الحصول على الخدمات ذاتياً وذلك بإضافة خاصية التوقيع الرقمي كجزء من خطة راكز للتحول الرقمي والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على العملاء، حيث يمكنهم التوقيع المستندات وإتمام معاملاتهم عن بُعد.

وتعد راكز إحدى أوائل المناطق الاقتصادية في الدولة في تطبيق خاصية التوقيع الرقمي، إحدى الخصائص المميزة في مبادرة "الهوية الرقمية"، والتي تُعد أول هوية رقمية وطنية تتيح للمستخدمين التعريف عن أنفسهم رقمياً لدى العديد من مزودي الخدمات الحكومية والخاصة في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقيع المستندات الرسمية رقمياً ضمن معايير الأمن.

ومن جهته قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز : "يسرنا إتاحة المزيد من الخدمات في متناول العملاء، حيث يأتي تطبيق نظام الهوية الرقمية لدعم العملاء في إتمام العديد من المعاملات مثل تقديم طلبات تأسيس الشركات وتجديد رخص الأعمال وتوقيع مذكرات التأسيس دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مراكز خدمات راكز. ونُؤكد على مواصلة جهودنا في تسهيل رحلة عملائنا بتوفير حزمة من الخصائص الرقمية على النحو الذي يتماشى مع استراتيجيتنا لإثراء تجربة العملاء المُتمثلة في سهولة مزاولة الأعمال ضمن المناطق التابعة لراكز بالشكل الذي يُرسخ مكانتها المستقبلية كوجهة أعمال تضع رضا العملاء في قمة أولوياتها."

كما يجدر بالذكر أن راكز حققت العديد من الإنجازات المتعلقة بالتحوّل الرقمي على مدى الأشهر الماضية، حيث شملت هذه الإنجازات إطلاق تطبيق راكز للهواتف الذكية وكذلك إطلاق خاصية تأسيس الأعمال إلكترونياً بالكامل والسماح للعملاء بتسجيل شركاتهم عن بُعد. كما ساهم إطلاق راكز لأحدث الخدمات في البوابة الإلكترونية في السماح للمستثمرين بتقديم طلبات خدماتهم وتتبع حالتها وتعبئة أرصدة محفظاتهم الإلكترونية.

#بياناتحكومية

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.