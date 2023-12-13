الشارقة، حققت شركة رافد لحلول المركبات انجازاً نوعياً، بحصولها على شهادة الأيزو في نظام الإدارة المتكاملة للمرة الثانية على التوالي، ويشمل الاعتماد ثلاثة شهادات دولية وهي الأيزو في نظام إدارة الجودة 9001:2015"، والأيزو في نظام الإدارة البيئية 14001:2015، والأيزو في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية 45001:2018، وذلك في فروع الشركة الأربعة والموزعة على إمارة دبي، ومنطقة العزرة ووحدة الحوادث في واسط ووحدة فحص السيارات في الشارقة، وذلك بعد أن أتمت جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة العالمية التي تستمر لمدة 3 أعوام من اصدراها.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود الاستثنائية التي تبذلها شركة رافد على صعيد تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية، والتزامها المتواصل باتباع أبرز ممارسات الأداء المعتمدة، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية في تقديم أفضل الخدمات المميزة لأصحاب المركبات، من القطاعين العام والخاص، وأفراد المجتمع، وتوفير منظومة موثوقة ومستدامة تضمن استمرارية الأعمال ونموها وفق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وقال أحمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات:" أن هذا الإنجاز يشكل قيمة مضافة جديدة لرصيد رافد في العمل والإنجاز، ويؤكد على التزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الإدارة المتكاملة التي تضمن سير الأعمال وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة، مشيراً إلى هذه الشهادة ستسهم في تعزيز سمعتنا الرائدة بين أوساط مختلف الجهات والأطراف المعنية، وزيادة ثقة الجمهور والعملاء بنا".

وأكد المشرخ على مواصلة المضي نحو تحقيق أعلى المستويات وتبني أفضل الممارسات العالمية، والسعي المستمر لتحقيق النجاح والتميز وخدمة الجميع، وفق أفضل وأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة رافد لحلول المركبات، إحدى مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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