عجمان : أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس لجنة متابعة دعم وتطوير مدينة مصفوت، أن القيادة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير مصفوت، ودعم مقوماتها باعتبارها مدينة نابضة بالعراقة والتاريخ والحضارة والمعالم الأثرية والشواهد الطبيعية والثروات البيئية، ما يجعلها وجهة سياحية واستثمارية ويضعها على خارطة المدن السياحية، ويرتقي بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة متابعة دعم وتطوير مدينة مصفوت مساء أمس “الخميس”، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، ومحمد خليفة الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأعضاء اللجنة، والذي عقد في مصفوت بحضور رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في المدينة.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي الحديث لرواد لأعمال، بأن الجميع يؤمن بقدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم وحرصهم على تقديم الأفضل لبلادهم، مؤكدا على دعم اللجنة لهم وحرصها على تمكينهم لتحقيق الأفضل وتوسعة نطاق العمل والارتقاء بجودته وسط بيئة مثالية تضمن النجاح والاستمرارية.

وأعرب عن سعادته بالبدء في مشروع التطوير الذي كلل جهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، والارتقاء بمستويات معيشتهم وتحقيق الرفاه والسعادة، وتنمية مختلف الجوانب المجتمعية والثقافية وكافة مناحي وقطاعات الحياة.

من جانبه أكد معالي عبد الله بن طوق، أن الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة في الإمارات السبع، وتمكين المواطنين ودعم قدراتهم بما يعظم إسهامهم الفاعل في كافة القطاعات، وتوفير كل سبل الدعم والاستقرار لهم، بما يعزز من مستوى جودة حياتهم.

وقال معاليه: "يدعم مشروع تطوير مدينة "مصفوت" الكفاءات الوطنية الطموحة والمؤهلة والقادرة على تحقيق الإنجاز، كما يسهم في تعزيز رؤية الدولة بأن تصبح المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

بدوره، أكد محمد خليفة الكعبي أهمية عقد هذا الاجتماع الذي تضمن تحديد خطط لمشاريع تطوير مدينة مصفوت، والخطة الزمنية للإنجاز.

وأضاف أنه منذ البدء في تنفيذ مشروع تطوير مدينة مصفوت تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي أسهمت في دعم المجتمع المحلي، وتعزيز القطاع الخاص والنهوض بها، موضحا أن قائمة المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة تتضمن دعم أصحاب المشاريع لتطوير شركاتهم، وتنظيم ورش لريادة الأعمال.

وذكر أن المنطقة شهدت مشروعا تطوعيا لزراعة 100 شجرة غاف و200 شجرة مورينجا بمشاركة طلاب المدارس، والجهات الحكومية.

وأفاد الكعبي أنه يجري الإعداد لتنظيم حدث سنوي لتعزيز السياحة الثقافية بمصفوت، يتضمن إقامة اسواق مجتمعية وفنية ومسابقات للشعر النبطي ومسابقات رياضية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين في المدينة.

#بياناتحكومية

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