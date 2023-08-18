تُجرى هذه التجربة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا

ستسهم نتائج هذه الدراسة في تحسين أنظمة إيصال الوقود إلى الأقمار الاصطناعية وزيادة مدة تشغيلها

ستساعد هذه الدراسة في تحسين فهمنا حول المناخ ومجال علم المحيطات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن مشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في تجربة علمية لدراسة ديناميكيات السوائل في الفضاء، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية. تُجرى هذه التجربة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا، وتهدف إلى فهم كيفية تحرك السوائل داخل الخزانات على متن محطة الفضاء الدولية، والاضطرابات التي تحدث عند أسطحها.

وتحدث سلطان النيادي، من على متن محطة الفضاء الدولية، حول هذه التجربة، قائلًا: "دراسة ديناميكيات السوائل وفهم سلوكها أمر بالغ الأهمية، خاصة على متن محطة الفضاء الدولية، حيث ستساعدنا نتائج هذه الدراسة في تحسين فهمنا لحركة السوائل على الأرض، إلى جانب فهم أنظمة إيصال الوقود إلى الأقمار الاصطناعية وزيادة مدة تشغيلها".

تمتد آثار دراسة ديناميكيات السوائل إلى ما هو أبعد من استكشاف الفضاء. فمن خلال فهم سلوكيات السوائل، يمكن تعزيز فهمنا حول مناخ كوكب الأرض، ومجال علم المحيطات.

وتأتي هذه التجربة استكمالًا لسلسلة من الدراسات العلمية حول ديناميكيات السوائل في الفضاء، التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عام 2019، خلال تواجده على متن المحطة الدولية. تبحث هذه الدراسة بشكل عام في حركة السوائل داخل حيز مغلق محاط بأسطح صلبة مثل الأنابيب، فمن خلال فهم هذا السلوك يمكن تصميم أنظمة وقود أكثر كفاءة، مما يقلل بشكل كبير من التكاليف، ويعزز عمر الأقمار الاصطناعية.

من جانبه، قال عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء: "تبرز هذه الدراسة جوانب متعددة من النتائج، سواء في دعم المهمات الفضائية المستقبلية أو تعزيز فهمنا للنظام البيئي، وتحسين نظم التنبؤ بالمناخ. بالتعاون مع شركائنا في وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، نقوم ليس فقط بدراسة سلوك السوائل في الفضاء، بل نتعرف أكثر إلى التفاصيل الدقيقة للفضاء والديناميكيات الشاملة لكوكبنا، وهو ما سيعود بفائدة كبيرة على البشرية".

في هذا السياق، صرح ريمي كانتون، رئيس قسم مشاريع رحلات الفضاء البشرية في المركز الوطني للدراسات الفضائية بفرنسا: "يسعدنا أن يتابع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي العمل على دراسة ديناميكيات السوائل في الفضاء. هذه الدراسة تم تطويرها في إطار مهمة بروكسيما التي شارك فيها رائد الفضاء توما بيسكيه في عام 2016، وقد أكمل الرائد الإماراتي هزاع المنصوري العمل عليها في عام 2019 كجزء من أول تعاون بيننا وبين مركز محمد بن راشد للفضاء. تم إجراء العديد من التجارب لدراسة ديناميكيات السوائل في الفضاء، وقد ساهم رواد الفضاء الإماراتيون بشكل كبير في نجاح هذه الدراسة. نحن دائمًا سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، سواء في هذه الدراسة أو حتى في تجربة Dreams التي تعاونا أيضًا مع المركز ووكالة الفضاء الأوروبية خلالها".

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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