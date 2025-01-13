زار معالي السيد كيريل بجوف رئيس وزراء جمهورية ياقوتيا الروسية معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان في استقباله والوفد المرافق له السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لـ "دانات" وعدد من كوادر المعهد، وتأتي هذه الزيارة بهدف استكشاف آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وخلال الزيارة استمع معالي السيد بجوف والوفد المرافق له إلى شرح مفصل قدمته السيدة جمشير حول معهد "دانات" والدور الرائد الذي يضطلع به في حماية وتوثيق تراث اللؤلؤ البحريني الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام، إضافة إلى جهوده في تعزيز الثقة بتجارة اللؤلؤ في البحرين وحول العالم. واستعرضت بشكلٍ موسع الخدمات عالمية المستوى التي يقدمها المعهد، بما فيها خدمات التعليم والتدريب والبرامج ذات الصلة بفحص وتوثيق اللؤلؤ والأحجار الكريمة، على اعتباره أول مركز تعليمي متخصص من نوعه في المنطقة.

بعد ذلك اصطحبت السيدة جمشير الوفد في جولة تعريفية داخل مختبرات "دانات"؛ اطلعوا من خلالها على الأدوات والمعدات المتطورة المستخدمة في تحليل وفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الأجهزة عالية الدقة والتقنيات الحديثة التي تتيح تحديد خصائصها بدقة فائقة، إلى جانب تسليط الضوء على الاعتمادات العالمية التي حصل عليها المعهد، والتي تكرّسه كأحد أبرز مختبرات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة في العالم. كما زار الوفد مكتبة العرض التابعة للمعهد، والتي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، وتضم مجموعة متميزة من اللآلئ والأحجار الكريمة.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة؛ أكدت السيدة نورة جمشير أنّ هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية ياقوتيا، والتي تقوم على أسس الصداقة والتعاون المشترك. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز الشراكات الثنائية بين الجانبين، خاصة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية وتجارية كرافد حيوي يدعم التنمية المستدامة.

وأضافت "نأمل أن تفتح هذه الزيارة آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتطوير القدرات بين بلدينا، بما يسهم في تعزيز الابتكار والتميز في قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية رائدة في هذا المجال، بما ينسجم مع رؤية المملكة في دعم التراث البحريني والحفاظ عليه ليصبح عنصرًا فاعلاً في الاقتصاد الوطني".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

-انتهى-

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