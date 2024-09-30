صرح رئيس مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور خلال كلمته في حفل الإعلان عن وصول إجمالي التمويل المضمون المقدم من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة 100 مليار ريال سعودي أن هذا الإنجاز هو إنجاز وطني اقتصادي تنموي حيث ابتدأ بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله - على دعمهما الكبير والمتواصل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي شهد في هذا العهد العديد من الإنجازات الوطنية والحراك التنموي الكبير والذي انعكس على الاقتصاد الوطني في المملكة..

وقال خلال كلمته أن رؤية السعودية 2030 وضعت نصب أعينها ركيزة أساسية وأهداف طموحة نحو اقتصاد مزدهر من خلال برامج ومُبادرات يعمل على تنفيذها اليوم شباب وشابات الوطن الذين يستلهمون من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد -حفظهما الله- الشغف والالهام والطموح لتحقيق استدامة في الرخاء والازدهار، ليحيا المواطن السعودي في بلده كريماً عزيزاً قوياً " حيث تعد منظومة بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد دعم قطاع المُنشآت في المملكة؛ لتحقيق النمو والازدهار والاستدامة المالية للمساهمة في رفع الناتج المحلي الوطني إلى 35% بحلول العام 2030، حيث وصلت مساهمة القطاع 22% ونحن عازمون على المضي قدما نحو الوصول للمستهدف الرئيسي للرؤية وفق آلية عمل تعاوني تُمثّل قِيَمْ المُشاركة الفعّالة بين منظومة بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي ومُختلف القطاعات الحكومية، بما يُحقق آلية تكامل في الأعمال والتي أكّدت عليها رؤية السعودية 2030 ..

وقال الأستاذ عبدالرحمن أن الوصول لإجمالي التمويل المضمون المقدم من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة 100 مليار ريال سعودي. ما كان ليتحقق لولا الجهود المشتركة والشراكات القوية التي ساهمت في دعم هذا البرنامج منذ انطلاقته، في عام 2006 بما في ذلك البنوك المحلية والمؤسسات التمويلية الأخرى. حيث أنه بفضل هذا التعاون المثمر، تمكنّا من تحقيق نجاحات ملموسة، كان أبرزها دعم أكثر من 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة..

وأكد أنهم سيواصلون الالتزام بتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز النمو المستدام لهذا القطاع الهام، حيث نعمل على توفير حلول تمويلية نوعية تتيح لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة مواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتطور والنجاح في المستقبل.. ونطمح في منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن نكون الداعم الأول في تمكين ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس لتحقيق رؤية السعودية 2030 فقط، وانما لإنجاز ما بعد 2030!

واختتم كلمته بالشكر والتقدير للزملاء والزميلات في برنامج كفالة وجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح، من قيادات وموظفين وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص وجميع المجالس الإدارية التي ساهمت بشكل كبير في هذا الإنجاز الذي نحتفل به اليوم على جهودهم وتفانيهم. داعياً الله أن يوفق قيادتنا الرشيدة، لما فيه خير ورفعة لوطننا الغالي.

-انتهى-

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