محمد عرفان علي: صندوق أبوظبي للتنمية شريك استراتيجي يمثل نموذجاً عالمياً في تحقيق التنمية المستدامة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: استقبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مقر الصندوق، فخامة محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية. بحضور سعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الطرفين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. وأعرب سعادة محمد سيف السويدي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تساهم في تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وغويانا يسعيان إلى تطوير تلك العلاقات من الجوانب التنموية والاقتصادية.

من جانبه، ثمن فخامة محمد عرفان علي الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في مساندة مختلف دول العالم، مشيداً بما حققه الصندوق من إنجازات في مجال تمويل المشاريع التنموية، إضافةً إلى جهوده في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف "نحن نتطلع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق كشريك تجاري واستثماري استراتيجي يمتلك نموذجاً عالمياً في تحقيق التنمية المستدامة، وإدخال أحدث التقنيات والبرامج في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنوع الاقتصادي". وأكد رئيس غويانا أن دولة الإمارات أثبتت للعالم نجاح تجربتها في التنويع الاقتصادي وتأسيس بنية تحتية متطورة. وقال: "هذا ما نطمح إلى تحقيقه في غويانا من خلال شراكتنا مع صندوق أبوظبي للتنمية".

وأوضح الرئيس علي أن غويانا تعمل بالفعل بشكل وثيق مع الصندوق على تمويل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتسريع التحول للطاقة النظيفة للحفاظ للحد من تغير المناخ.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:

صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة ماليّة اقتصادية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس في عام 1971 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكوميّة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، ويشمل نشاط الصندوق الاستثمار في شركات ضمن مجالات متنوعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من نشاطه التنموي، إضافةً إلى دوره الفعّال في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.