عشق آباد، تركمانستان: استقبل أمس فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، سيردار بيردي محمدوف، معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، في القصر الرئاسي في العاصمة التركمانية عشق آباد.

ورحب الرئيس التركماني بمعالي الطاير على أرض تركمانستان المضيافة، وأعرب عن ثقته في أن اللقاءات التي ستتخللها الزيارة ستعزز التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة بين جمهورية تركمانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشهد تقدماً مطرداً منذ سنوات عديدة على أساس التفاهم والثقة المتبادلة. ومن جهته تقدم معالي الطاير بأسمى آيات الشكر لفخامة الرئيس التركماني على حسن الضيافة.

وأكد فخامة بيردي محمدوف أنه في الوقت الحالي، يتم التعاون بين البلدين في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الكبرى، حيث يعد قطاع الطاقة أحد مجالات التعاون الرئيسية بين تركمانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التركماني إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بتجربة غنية في تطوير صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أهمية تجربة التعاون الإيجابية مع الشركات الإماراتية الرائدة في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع مع معالي الطاير تمت مناقشة إمكانيات توسيع التعاون والشراكة للسنوات المقبلة، حيث تعد زيادة حجم استخراج ومعالجة النفط والغاز وتصدير موارد الطاقة والمنتجات الكيميائية من النفط والغاز في البلاد من المهام الرئيسية لهذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني التركماني، مع تعزيز الظروف المواتية للأعمال التجارية في تركمانستان، والأخذ في الاعتبار الخبرة الإماراتية العريقة وخطط تركمانستان لمواصلة تطوير قطاع الطاقة.

ومن جانبه أكد معالي سعيد محمد الطاير حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على ترسيخ العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً مستمراً في كافة المجالات، ما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتي ترمز إلى آفاق استراتيجية جديدة. وأشار معالي الطاير إلى أن شركة دراجون أويل ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وتطرق معالي الطاير خلال اللقاء إلى نجاحات وإنجازات الشركة على مدى 25 عاماً من التطوير واستخراج وإنتاج النفط والغاز باستخدام أفضل التقنيات الحديثة. لافتاً إلى حرص واهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص وإمكانات التعاون بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وتحدث الطاير عن الأهداف الاستراتيجية للشركة وخططها المستقبلية في التوسع في الفرص الاستكشافية الجديدة والإنتاج والعمليات تماشياً مع التطورات التي تعرفها السوق النفطية في العالم، حيث بلغ حجم الاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في تطوير الإنتاج من منطقة امتياز تشيليكِن، مع إنتاج تراكمي بلغ 447 مليون برميل باستخدام أفضل الممارسات المركزة للإنتاج، لصالح كل من حكومة تركمانستان وحكومة دبي حتى عام 2035.

ولفت الطاير إلى جهود دراجون أويل في تعزيز التنمية المستدامة واستغلال كل الجهود والطاقات للوصول إلى أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، والفرص الواعدة في مجال الاستدامة لتحسين الأداء والمحافظة على البيئة ومبادرات الشركة الهادفة إلى تقليل الانبعاثات في عملياتها.

وفي نهاية اللقاء، أكد فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف ومعالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة "دراجون أويل" أن الشراكة بين الطرفين ستستمر وتنمو.

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