وقّع معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، والرئيس التنفيذي بشركة محمد فخرو واخوانه السيد غسان قاسم فخرو عقد شراء أجهزة تشخيصية حديثة ودقيقة في مجال الاشعة الاعتيادية والملونة ليضاف إلى الخدمات التي يقدمها المركز الطبي بمدينة الملك عبد الله الطبية للمرضى الذين يعانون من آلالم المفاصل والأمراض النسائية أو من الكسور وامراض الصدر والالتهابات وامراض المعدة.

ويهدف هذا التعاون بين جامعة الخليج العربي وشركة محمد فخرو واخوانه إلى تعزيز قدرات المركز الطبي الجامعي التشخيصية والعلاجية من خلال توظيف أحدث الأجهزة التقنية الطبية لخدمة المرضى والمراجعين في المركز سواء من مملكة البحرين أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية والصحية الاستراتيجية لجامعة الخليج العربي.

وأكد معالي رئيس الجامعة خلال التوقيع حرص الجامعة على تطوير الأجهزة والخدمات التشخيصية والعلاجية بالمركز الطبي الجامعي باستمرار، من خلال استيراد أحدث الأجهزة الطبية المتطورة وفق متطلبات وتقنيات الطب الحديث، وهو الأمر الذي سينعكس على تقليص رحلة التشخيص الدقيق والعلاج الأمثل للمرضى، موضحاً في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة من مسيرة المركز ستشكل نقلة استثنائية في الخدمات الطبية المتطورة من خلال تحديث وتطوير الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات الطبية وفق احدث المواصفات العالمية لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للمرضى الذين يثقون بنوعية الخدمات الطبية التي يقدمها المركز في جميع التخصصات الطبية الحيوية والهامة، بناءً على السمعة الطيبة التي بناها طوال السنوات الماضية.

ومن جانبه، قال السيد غسان قاسم فخرو بعد توقيع العقد: "ننظر لأي اتفاق متعلق بتوريد الأجهزة الطبية على أنه قيمة مضافة للعناية بصحة المرضى، ونحن كموردين لأجهزة "فيليبس" الطبية العالمية نسعى دوماً لتقديم أحدث الأجهزة التي تقدم تشخيص دقيق يساعد في علاج المرضى وبالتالي تشافيهم، كما ونحرص أن تكون هذه الأجهزة الطبية الحديثة سهلة الاستخدام للطاقم الطبي، مراعية لأعلى معايير سلامة المرضى".

وأضاف قائلاً: "نعتز بأن يكون تعاوننا اليوم مع المركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبدالله الطبية التابعة لجامعة الخليج العربي، من منطلق كونه مستشفى طبي وأكاديمي يوفر أعلى المعايير الطبية ويستند في قوته على كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الخليج العربي التي تحتوي على نخبة من الأطباء والأكاديميين وطلبة الطب والباحثين المتمكنين، مما يشكل علامة تميز للمركز الطبي الجامعي، ويجعله يوازي في خصوصيته المستشفيات الأكاديمية العالمية.

وخلال التوقيع، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الجامعي الدكتور سلمان حمد الزياني إلى أهمية التعاون مع شركة محمد فخرو واخوانه أحد أكبر الموردين للأجهزة الطبية في مملكة البحرين، معتبراً هذا التعاون خطوة هامة في توسيع الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، وسيسهم في توفير المزيد من الأجهزة الطبية الدقيقة والمتقدمة التي تحدث نقلة استثنائية في الخدمات الطبية بالمركز، ليضاف هذا التحديث الهادف إلى تعزيز قدرات المركز التشخيصية والعلاجية إلى رصيد الإنجازات التي حققها المركز منذ انطلاق عمله في العام 2012.

وقال مضيفاً: "إن توقيع هذا العقد هو جزء من سعينا الدائم نحو تطوير المركز الطبي الجامعي الذي نال ثقة المجتمع البحريني والخليجي كمركز طبي رائد في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة على مستوى عال من الجودة والتميز"، مشيداً بالخدمات النوعية التي يقدمها المركز الطبي الجامعي، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور البارز الذي يلعبه المركز في خدمة المرضى من خلال توفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، معرباً عن سعادته بهذا التعاون الذي سيضيف إلى العلاقة المشتركة بين الطرفين.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الأشعة التشخيصية بالمركز الطبي الجامعي، استشارية الأشعة العضلية الهيكلية الدكتورة مي إبراهيم مطر، أهمية تعميق العمل المشترك مع الموردين في الحقل الطبي كشركة محمد فخرو واخوانه، بما يصب في صالح خدمة المرضى والمراجعين، موضحةً أنه من خلال الحرص على تحديث الأجهزة التشخصية في قسم الاشعة الذي يعتبر عصب رئيس في تشخيص الكثير من الأمراض سنضمن تأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى طوال الوقت وفق متطلبات الجودة العالية والدقة التقنية، وهو ما يسهم في تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين.

وأوضحت أن هذه الأجهزة الجديدة ستقدم خدمات نوعية للمرضى والأطباء على حدً سواءـ إذ ستساعد الأطباء تشخيص الالتهابات والكسور وأمراض المعدة والمفاصل والامراض التي تصيب الصدر وأمراض النساء بشكل غاية في الدقة، كما ان هذه الأجهزة آمنة الاستخدام للأطفال بحيث لا يتم تعريضهم للإشعاعات بالشكل التقليدي، ويستخدم في الوقت ذاته قبل عمليات السمنة، ومتابعة حالة المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية

يشار إلى أن المركز الطبي الجامعي الذي يُعد نواة لمدينة الملك عبدالله الطبية يقدم خدمات طبية بمواصفات عالية تشمل جميع التخصصات، بما في ذلك الأمراض الوراثية، والأمراض الصدرية، والجلدية وجراحة التجميل، ووحدة العلاج الطبيعي، وجراحة السمنة، وطب الأسرة والتغذية، والمسالك البولية، والمخ والأعصاب، وطب الأطفال، والجراحة العامة، والقلب، والأسنان، والباطنية والكلى، والنساء والولادة والمساعدة على الإنجاب، إلى جانب خدمات الطوارئ والإسعاف، وجناح العمليات، وغرف العزل، وقسم والمناظير، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة والاتزان، وقسم الأشعة، والمختبر، والصيدلية، ووحدة الإقامة القصيرة.

-انتهى-

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