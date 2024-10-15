المنامة ـ جامعة الخليج العربي: التقى معالي رئيس جامعة الخليج العربيّ الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بمعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، وسعادة المدير العام لإدارة الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر بن عبدالله العبيد، وذلك في مقرّ جامعة الخليج العربي بالمنامة.

واستعرض المجتمعون أهمية مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبيّة، ودورها المأمول في دعم القطاع الصحّي في مملكة البحرين بتقديم خدمات طبيّة بمعايير ومواصفات عالمية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المتقدّم لطلبة جامعة الخليج العربي. كما وقف المجمعون على الوضع الراهن للمشروع، ومستوى الإنجاز فيه، وأبرز التحدّيات التي تواجهه وطرق تجاوزها، مؤكّدين حرصهم جميعاً على تذليل كافة العقبات لدعم المشروع وإنجازه وفق أعلى مستويات الجودة المتوخّاة بإذن الله.

وعبّر الدكتور آل فهيد عن شكره وتقديره لبنك التصدير والاستيراد السعوديّ والصندوق السعودي للتنمية على دعمهما للمشروع، وهو ما يُجسّد الدور الكبير الذي تؤدّيه المملكة العربية السعودية في دعم المشاريع التنموية الخليجية المشتركة، بما يُعزّز من أواصر التعاون والإخوة الكبيرة التي تجمع دول مجلس التعاون.

يشار إلى أنّ مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبيّة يمثّل أحد أوجه التعاون والتكامل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، إذ يجري تنفيذ المشروع بمنحةٍ كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية ومقدارها مليار ريال سعودي لبناء مدينة طبيّة في مملكة البحرين تكون تابعة لجامعة الخليج العربيّ، ووجّه حضرةُ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم – حفظه الله – بتخصيص قطعة أرض مساحتها مليون متر مربّع لاحتضان هذا المشروع الكبير.

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