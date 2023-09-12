المنامة ـ جامعة الخليج العربي: تفقد رئيس جامعة الخليج العربي معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد تطور سير العمل في موقع مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية بالمحافظة الجنوبية في مملكة البحرين، وتابع تطورات تشييد المباني الطبية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى وتظافر الجهود ستركز على انهاء العمل في المباني الطبية التي تشمل العيادات الخارجية المكونة من 3 طوابق، وأجنحة المرضى المكونة من 8 طوابق وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والاثاث وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب مبنى الخدمات العامة.

وأكد أنه باستكمال المشروع بإذن الله سيحقق العديد من الأهداف منها تلك المتعلقة بتقديم خدمات طبية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الطبية العالمية، إضافة إلى توفير فرصة التدريب المتقدم لطلبة كلية الطب بجامعة الخليج العربي،و لتدريب تخصص الاطباء كما يتيح المستشفى الجامعي الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لممارسة مهنتهم الطبية.

يشار إلى ان مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية يحتوي على مستشفى جامعي يضم 274 سرير، و مجموعة متكاملة من 77 عياده خارجية، و15 غرفة عمليات، ومركز تعليم طبي ثم سيلحق بالمستشفى مراكز تميز للأبحاث الإكلينيكية التي تعنى بالتصدي للقضايا الصحية السائدة بدول الخليج مثل أمراض السكر والسمنة والسرطان وأمراض القلب والشرايين.

وفي هذا السياق، يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وجّه ببناء مدينة طبية بمبلغ مليار ريال سعودي ويطلق عليها مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية تتبع جامعة الخليج العربي، فيما وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بمنح جامعة الخليج العربي أرض بمساحة مليون متر مربع جنوب العاصمة المنامة لبناء المدينة الطبية. ويعتبر صرح مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في البحرين شاهداً من الشواهد التي تعكس متانة العلاقات البحرينية -السعودية ووشائج القربى والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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