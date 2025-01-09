المنامة ـ جامعة الخليج العربي

استقبل معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تسنيم غالب عطاطرة، ترافقها مساعدة الاتصالات في المنظمة السيدة إيونسو كانج، للتباحث بشأن عدد من المواضيع المتعلقة ببناء سياسات صحية مستدامة في الجامعات والمؤسسات التعليمية، وخلق بيئة تعليمية وعملية صحية، وذلك مع اقتراب نهاية فترة إقامة الدكتورة تسنيم عطاطرة في البحرين، وانتقالها قريبًا إلى فرع المنظمة في الجمهورية التركية.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور آل فهيد بتميز الشراكة بين جامعة الخليج العربي ومنظمة الصحة العالمية في البحرين، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي بذلتها الدكتورة تسنيم عطاطرة طوال فترة عملها في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات في تعزيز الصحة العامة ورفاهية المجتمع، مشيراً إلى أهمية استمرار هذا التعاون المثمر.

وأكد أهمية مواصلة تطوير القطاع الصحي بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استدامتها ويصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، مشيراً إلى أهمية توطيد مسارات التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الصحية المتخصصة لرفد المنظومة الصحية في مملكة البحرين و مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأفضل الممارسات التي تعزز من كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في كافة المجالات الطبية وتسهم في تعزيز صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبها أعربت الدكتورة تسنيم عطاطرة عن شكرها وتقديرها للدعم المستمر الذي قدمته جامعة الخليج العربي من خلال دفع عجلة التطور في السياسات الصحية الجامعية، كما عبرت عن تفاؤلها باستمرار التعاون بين المنظمة والجامعة في المستقبل لتحقيق أهداف صحية مستدامة.

وقد تناول الاجتماع الذي حضره ايضا عميد كلية الطب والعلوم الصحية الاستاذ الدكتو ر عبد الحليم ضيف الله عدة محاور، من بينها تعزيز الشراكة بين جامعة الخليج العربي ومنظمة الصحة العالمية، وبحث مستقل المدن الصحية وسبل توفير بيئة تعليمية صحية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، كما تم مناقشة سبل دعم الأنشطة والبرامج الصحية التي تساهم في تطوير الطلاب والعاملين في الجامعات.

في ختام اللقاء، أعرب الدكتور آل فهيد عن تمنياته للدكتورة تسنيم عطاطرة بالتوفيق في مهامها القادمة في تركيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على استعداد جامعة الخليج العربي لمواصلة التعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية.

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