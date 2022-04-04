المنامة ـ جامعة الخليج العربي: استقبل رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين الدكتور يوسف الثويني، إذ حضر اللقاء كلاً من نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشئون الإدارية، عميد شئون الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل، ومساعد رئيس الجامعة للشئون الإدارة والمالية السيد هشام الانصاري.

ونقل الدكتور الثويني تحيات معالي وزير التعليم ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار، مؤكداً اهتمامهم ودعمهم لبرامج الابتعاث وحرصهم على تميز أبنائهم المبتعثين، وقال خلال اللقاء لرئيس جامعة الخليج العربي: "أنتم خير من يمثل التعليم العالي في دول الخليج، ويدعم الطلبة السعوديين المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وكل الجهود التي تبذلونها لتجاوز التحديات وطرح البرامج الاكاديمية القائمة على الابتكار، وتحقيق اعلى مستويات التحصيل الدراسي لجميع أبناء الخليج هي جهود مشكورة ومحل تقدير".

وبارك الدكتور الثويني تحقيق الجامعة مركزاً متقدماً في التصنيفات الدولية للجامعات كتصنيف سكيماجو Scimago للجامعات الطبية العالمية في العام 2021، إذ حققت جامعة الخليج العربي مركزاً متقدماً في معايير الابتكار والبحث العلمي والتأثير المجتمعي، وحصولها في الأيام الماضية على إشادةً دوليةً من مستشفى ومركز هنري فورد الطبي، للاحترافية الطبية الرفيعة، والمستوى العلمي، وأخلاقيات العمل المتميزة للأطباء خريجي الجامعة الذين تلقوا تدريبهم الطبي في المستشفى بولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهته، ثمن الدكتور العوهلي حرص الملحق الثقافي السعودية على متابعتها المستمرة لطلبة الدول الدارسين في جامعة الخليج العربي، خلال مرحلة القبول والتسجيل وأثناء المسيرة التعليمية طوال السنوات الدراسية، مشيداً بالمستوي التحصيلي للطلبة السعوديين، واصفاً إياهم بمثابة السفراء للمملكة ولكل دول الخليج

هذا، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وفرص تعزيزها في إطار الالتزام بدعم الحركة التعليمية والتعليم العالي، مع التركيز على مرتكزات التعليم في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم عنصر رئيسي للنهضة والتطور.

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