المنامة ـ جامعة الخليج العربي: زار معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، مع وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مدير عام عمليات الدول العربية في الصندوق، المهندس بندر بن عبدالله العبيد؛ مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية في المحافظة الجنوبية في مملكة البحرين، وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل في موقع المشروع، بهدف متابعة تطورات تشييد المباني الطبية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروع.

وأوضح الدكتور سعد آل فهيد خلال الزيارة، أنه سيسهم المشروع بعد اكتماله في تحقيق العديد من الأهداف المتمثّلة في تقديم الخدمات الطبية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، إضافةً إلى توفير فرص التدريب المتقدم لطلبة كلية الطب بجامعة الخليج العربي، كما يتيح المستشفى الجامعي الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لممارسة مهنتهم الطبية، مشيراً معاليه إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على إنهاء العمل في المباني الطبية التي تشمل العيادات الخارجية المكونة من 3 طوابق، وأجنحة المرضى المكونة من 8 طوابق وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والأثاث وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب مبنى الخدمات العامة.

ومن جانبه، أشاد المهندس بندر العبيد بتطور البناء في مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، مشيرًا إلى أنه يأتي دعم الصندوق لهذا المشروع امتدادًا للعلاقات التنموية التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، ليجسّد دعم الصندوق الدور الفاعل في مسيرة التعاون والشراكة الإنمائية بين الجانبين، وخطط تنمية قطاعات البنية الاجتماعية في البحرين.

يشار في هذا السياق إلى أن سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، قد وقّع في شهر يوليو الماضي من عام 2023م؛ اتفاقية منحة تنموية مقدمة من الصندوق لتمويل مشروع توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في البحرين بقيمة (173.7) مليون ريال، مع جامعة الخليج العربي، وذلك ضمن المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، لتمويل الصندوق لإنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بقيمة مليار ريال، إذ يهدف المشروع إلى توريد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى الجامعي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك للإسهام في تطوير أربعة تخصصات طبية مهمة، تشمل الطب الباطني، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، بالإضافة إلى طب الجراحة، سعيًا إلى تمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة في المدينة الطبية التي تغطي جميع فئات المستفيدين.

ويتضمن مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية على مستشفى جامعي يضم 274 سريرًا طبيًا، ومجموعة متكاملة من 77 عيادة خارجية، و15 غرفة للعمليات الجراحية، ومركز تعليم طبي، كما سيلحق بالمستشفى مراكز تميز للأبحاث الإكلينيكية التي تُعنى بالتصدي للقضايا الصحية السائدة بدول الخليج مثل أمراض السكري والسمنة والسرطان وأمراض القلب والشرايين.

وتجدر الإشارة إلى أنه وجّه الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله ورعاه- بمنح جامعة الخليج العربي أرض بمساحة مليون متر مربع جنوب العاصمة المنامة لبناء المدينة الطبية، ويعتبر صرح مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في البحرين شاهداً من الشواهد التي تعكس متانة العلاقات البحرينية -السعودية ووشائج القربى والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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